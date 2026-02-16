Ja! Dankzij jongeren. Hoe zit dat dan?

Het klinkt als iets uit een ver verleden, er is iets goedkoper geworden. In dit geval de autoverzekeringen. Anno 2026 is dat toch helemaal niet mogelijk, aangezien alles door iedereen wordt aangegrepen om de consument meer te laten betalen? Maar toch is het zo, je moet het alleen op een bepaalde manier spinnen. En dat kunnen die commerciële bedrijven als geen ander…

Want de gemiddelde premie voor een autoverzekering is namelijk iets gedaald. Dat klinkt alsof autorijden eindelijk goedkoper wordt, maar zo simpel is het niet. Het zit ’m vooral in wat mensen kiezen om te verzekeren, niet zozeer in lagere prijzen. Dat heeft een grote vergelijkingssite uitgeplozen.

Verzekeringen worden goedkoper dankzij jongeren

Wat er gebeurt, vooral jongere bestuurders kiezen steeds vaker voor enkel een WA-verzekering. Want dat is heel simpel de goedkoopste optie. Alleen schade aan anderen is gedekt en verder houdt het wel op. En dat merk je aan de premie, die is een stuk lager. Omdat juist de jongeren vaak voor die basisdekking gaat, zakt het gemiddelde premiebedrag automatisch een beetje mee naar beneden. En zo lijkt het dus alsof we met z’n allen minder betalen, maar dat zit dus net iets anders.

Afgelopen jaar is het aantal afgesloten autoverzekeringen wel flink gestegen. En die groei zit hem dus vooral in de jongeren die een oud gebakje hebben gekocht en hem in de WA-categorie gooien. Daardoor lijkt het alsof verzekeren gemiddeld goedkoper wordt, terwijl dat voor veel automobilisten in de praktijk helemaal niet zo voelt.

Wie een nieuwere auto all-risk heeft verzekerd, merkt daar dus helemaal niks van. Want auto’s worden dankzij alle systemen steeds duurder om te repareren. En ook de aanschafwaarde galoppeert jaarlijks flink omhoog, dus ook de vervangwaarde als je auto wordt gestolen. En dat zie je dus terug in je all-risk premie.

Resumerend kunnen we dus stellen dat de verzekeraars gelijk hebben als ze zeggen dat de gemiddelde premie wat daalt. Maar dat komt enkel en alleen doordat en meer meer mensen kiezen voor zo goedkoop mogelijk verzekerd rijden. En dat snappen we hier eigenlijk wel. Het is onderhand niet meer te betalen als je een eigen auto hebt.

Zeker voor iemand van 23 die ook een huis moet huren, elke dag voor een kapitaal aan matcha-lattes bestelt en onderaan de betaalde ladder staat.

Dan is een WA-verzekering wel genoeg…