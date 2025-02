Mansory Urus op Marktplaats is goedkoper dan een huis

Best een goede aanbieding, deze Mansory Lamborghini Urus op Marktplaats.

Steeds vaker zien we creaties van bijvoorbeeld Mansory opduiken bij Nederlandse handelaren. De auto’s lijken in trek, anders worden ze niet aangeboden. Met een normale Lamborghini Urus val je natuurlijk ook niet op. Vraag dat maar aan Enzo Knol of Jon Olsson.

Aan een naam als Mansory hangt een bepaalde prestige. In sommige kringen dan. De producten van de tuner zijn doorgaans aan de prijzige kant. Zo stond er in 2022 nog een Lamborghini Urus van Mansory op Marktplaats te koop aangeboden voor bijna 8 ton. Wauw.

Je vreest het ergste voor deze zwarte Mansory Urus op Marktplaats. Maar dat valt dus reuze mee! Sterker nog. Het komt niet eens in de buurt van de prijs van een gemiddeld huis in Nederland (483.000 euro). Ik laat je niet langer in spanning. Deze Mansory staat te koop voor 319.950 euro. Das geen geld joh.

Opvallen doe je wel. Ondanks de zwarte kleur. Jij hebt immers geen Lamborghini Urus. Nee, jij hebt een Mansory Venatus Evo S. Toch denk ik dat mensen werkelijk geen flauw idee hebben waar je op doelt als je dit uitspreekt. Mensen zullen eerder denken dat je een beroerte hebt. Gaat het wel goed met je?

Het zwarte gevaarte komt uit 2019 en heeft 63.874 kilometer gelopen. Pas net ingereden joh die vierliter twinturbo. Het is vooral uiterlijk vertoon. Bij Mansory kun je ook shoppen voor een make-over in het interieur. Dat heeft de vorige eigenaar duidelijk niet gedaan. Aan de binnenzijde is dit nog helemaal een standaard Lamborghini Urus.

Een standaard Urus is goed voor 650 pk. Dit vermogen staat ook in de advertentie. Maar als deze Urus volledig als Mansory Venatus Evo S is uitgevoerd hoort daar ook een motorupgrade bij. De tuner levert de SUV met 900 pk en 1.100 Nm aan koppel. Dan staat er een auto die 0-100 doet in 2,9 seconden met een topsnelheid van 323 km/u.

Wie interesse heeft, of gewoon nieuwsgierig is, kan de advertentie van de Mansory Urus op Marktplaats bekijken.