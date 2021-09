Een leuke elektrische auto, hij is er eindelijk!

Het werd namelijk wel tijd voor een echt leuke elektrische auto.

De meest elektrische auto’s zijn heel erg indrukwekkend, maar niet bijzonder leuk. Dat is ook niet gek. Het is voor fabrikanten zeer kostbaar om dergelijke techniek te ontwikkelen. Dus kiest men voor autotypes die wereldwijd goed verkopen. In principe heel erg logisch, dus. Maar voor de petrolhead c.q. liefhebber van het leuke autorijden is het iets minder. Dat ligt dus niet enkel en alleen de aandrijving, maar ook het type auto.

Gelukkig is er hier dan een echte leuke elektrische auto! Het gaat om de Aura EV Concept. Heel kort door de bocht lijkt het concept een combinatie te zijn tussen een elektrische auto en een Britse sportwagen.

Samenwerkingsproject

De Aura EV is een samenwerkingsproject van BAMD Composites, Conjure, Spark EV, Astheimer en Potenza Technology. Met overheidsgeld hebben ze deze auto kunnen ontwikkelen in slechts één jaar tijd.

Het is niet enkel de aandrijflijn die milieubewust is. De hele auto is dat. Zo is het koetswerk gemaakt van allerlei composieten die milieuvriendelijk zijn. Niet alleen vanwege het lage gewicht, maar ook de lage weerstand. Deze auto moet door de wind glijden, als het ware. Deze velgen voor (lijken van een i3 te komen) zijn vrij gesloten qua ontwerp en achter is er een cover, voor minder turbulentie en weerstand. Ook is het een vrij smalle auto.

Leuke elektrische auto

De Aura EV Concept is voorzien van twee accupakketten van 44 kWh, in totaal dus 88 kWh. Daarmee moet je een kleine 650 kilometer ver komen op één lading. Over vermogen, koppel en prestaties wordt met geen woord gerept. Gezien het type auto moet dit een van de eerste leuke elektrische auto’s gaan worden.

De kans dat de auto het productiestadium gaat halen is niet bijzonder groot. Het is voornamelijk een showcase van wat mogelijk is. Wellicht dat een andere Britse sportwagenfabrikant het idee oppikt en er zelf mee aan de slag gaat. Het zal niet voor het eerst zijn dat een Britse sportwagen aanvankelijk onder een andere naam in productie gaat.