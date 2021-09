Tesla met benzinemotor is schoner dan de elektrische

Maar natuurlijk, een Tesla met benzinemotor. Dat bekt wel lekker!

Elektrische rijden is de toekomst! Dat werd voorheen elke commentsectie bevestigd door een oud-reaguurder die we nog elke dag missen. Het feit dat er met rasse schreden meer elektrische auto’s aankomen en de wetgeving strenger en strenger wordt, zorgt ervoor dat over een jaartje of 8 enkel en alleen nog maar EV’s verkocht mogen/kunnen gaan worden.

Dat is immers beter voor het milieu. Toch? Eh, ja en nee. Natuurlijk gaat er altijd energie verloren met transport. Het maakt niet uit wat je in beweging gaat zetten, er zal energie voor nodig zijn. Een EV heeft als groot voordeel dat er geen directe uitstoot is. Dat wil niet zeggen dat er geen nadelen zijn. Het grootste nadeel van een EV is het extreem hoge gewicht. Deze Tesla met benzinemotor van Obrist lost dat probleem gedeeltelijk op. Maar wel op een heel bijzondere wijze.

Gewicht

Het grootste probleem (of de grootste uitdaging, het is maar hoe je ernaar kijkt) van de EV zijn de accu’s. Het zijn in principe altijd ondingen vanwege de enorme omvang en het enorme gewicht. Dat komt door de energiedichtheid. Die is bij benzine (en bij diesel al helemaal) uitstekend, en bij elektro 15 tot 17 keer kleiner (check deze video). Ergo, voor een beetje range heb je extreem veel accu’s nodig. Dat resulteert in zware auto’s.

Deze Tesla met benzinemotor (Obrist Colonel Mark II heet ‘ie officieel) heeft weliswaar een accu, maar een veel kleinere dan deze in de fabriek van Tesla kreeg. De 17,3 kWh-accu is aanzienlijk compacter dan de 52 of 82 kWh-accu’s van Tesla zelf. Om te zorgen dat de Tesla een adequate actieradius heeft, is er een kleine benzinemotor!

Tesla met benzinemotor

Het is een eenliter tweecilinder met zo’n 55 pk. De elektromotor is nu ook kleiner en minder krachtig: 136 pk. De tweecilinder is bevestigd in de frunk. De auto drijft de wielen niet aan, maar fungeert als generator. Je hebt dus géén versnellingsbakverliezen zoals bij een reguliere plug-in of benzineauto.

Er wordt nog niet geschermd met cijfers, maar de Tesla met benzinemotor zal aanzienlijk schoner zijn voor het milieu dan de geheel elektrische variant. Hoogstwaarschijnlijk zal het allemaal kloppen, maar voordat je het vergelijk maakt: deze Tesla heeft dus maximaal 191 pk (mits de piekmomenten bij elkaar opgeteld kunnen worden!). De meest eenvoudige Model 3 heeft al 300 pk. Als je dus écht milieuvriendelijk bezig wilt zijn, ga kleiner, lichter en langzamer rijden. Of ga niet rijden. Dat zet nog meer zoden aan de dijk. Dat probleem ook weer opgelost.