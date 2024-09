Belgische dealer maakt Mazda MX-5 nóg leuker

Mocht het standaardrecept van de Mazda MX-5 niet leuk genoeg zijn, dan is deze speciale editie van een Belgische Mazda-dealer wellicht wat voor je.

We kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen dat een Mazda MX-5 leuker kan worden, maar alles kan zo lang je het maar met mate doet. Het is juist de balans die dit soort auto’s lekker maakt om mee te sturen. Een V8 erin leggen klinkt leuk, maar het verstoort die balans. Je moet dus subtiel te werk gaan.

Mazda MX-5 ‘Geshi’

Voor een ietwat subtiele touch kan je nu terecht bij de Belgische Mazda-dealer St-Michel in Brussel. Samen met een eveneens Brussels raceteam genaamd Gisèle Racing bouwen zij 24 speciale Mazda MX-5’s, geïnspireerd op de Japanse inslag op de maankalender. De eerste is klaar en hij heet ‘Geshi’. Dat staat voor de langste dag van het jaar qua daglicht.

British Racing Green

Dat ‘subtiel te werk gaan’ geldt misschien niet helemaal voor het exterieur van de Mazda MX-5 Geshi. De kleurencombinatie doet in theorie denken aan de Special Edition van de eerste MX-5: British Racing Green met een crèmekleurig interieur en dakje. Chique!

Er wordt wel een racesausje toegevoegd middels een driekleurige streep over de hele auto. De BBS-velgen en gele remklauwen zijn ook op zijn minst ietwat opvallend. Onderhuids is de MX-5 verlaagd met Bilstein-veringonderdelen en Eibach-verlagingsveren. En ten slotte zijn een Mazda-veerpootbrug en optionele aerodynamische onderdelen toegevoegd. Extra power krijg je in bescheiden mate middels een Bastuck-sportuitlaat.

Accessoires

Zoals gezegd, je moet het subtiel houden en qua upgrades is dat gebeurd voor de Mazda MX-5 Geshi. St-Michel verwent je verder nog met een custom horloge, een handgemaakte lederen sleutelhanger en een setje handgemaakte lederen handschoenen.

Mag ook wel, want deze eerste inslag van de speciale editie-reeks van St-Michel gaat 52.990 euro kosten. Dat terwijl onze zuiderburen de MX-5 zonder speciale onderdelen slijten voor net onder de 32.000 euro. Maar goed, dan is ‘ie niet groen met racestrepen en niet uniek. De keuze is aan jou.