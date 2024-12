McLaren 840S, die kenden we nog niet

Maak kennis met de McLaren 750S met een sausje van Novitec.

De supercars van McLaren zijn razendsnel. Echt waar, door de achterwielaandrijving zul je niet gauw denken dat je nog meer vermogen nodig hebt. Daar denken ze bij het Duitse Novitec toch echt anders over. Ze hebben een product ontwikkeld voor de 750S en creëren daarmee een ‘McLaren 840S’. Een naam die ik ter plekke verzin, maar de cijfers komen er wel op neer.

Want inderdaad. De 4.0 liter twinturbo V8 gaat van 750 pk in de 750S naar 840 pk in de niet bestaande 840S. Het koppel stijgt naar 889 Nm. In vergelijking met een 750S zit de Novitec McLaren 750S twee tienden sneller op de 100. Daarmee staat in 2,6 tel de Nederlandse maximumsnelheid op de teller. De topsnelheid gaat van 332 km/u naar 336 km/u.

Novitec hoefde slechts enkele aanpassingen door te voeren aan de McLaren 750S om dit resultaat te bereiken. Het laat zien wat voor een wapen de 750S in de basis al is. Het enige wat de tuner deed was de ECU kietelen met de N-Tronic unit en een nieuw uitlaatsysteem monteren. Die 90 extra pk’s waren gauw gevonden.

De tuning is verkrijgbaar voor zowel de coupé als de Spider. Naast de upgrade van het vermogen heeft Novitec ook allerlei goodies om het uiterlijk van de McLaren 750S verder aan te dikken. Een nieuwe front spoiler, carbon spiegels, carbon luchtinlaten, een nieuwe diffuser. Vossen wielen. Bij elkaar opgeteld een hele som aan lekkere extra’s die van de 750S een toppertje maken. Ook is de supercar 25 mm verlaagd.

Novitec stelt zelden teleur, kijk maar naar hun Ferrari-producten. Ook met de 750S lijken de Duitsers zichzelf weer te overtreffen. Mocht je niet warmlopen voor de standaard auto, dan moet deze Novitec McLaren 750S toch enigszins je aandacht trekken.