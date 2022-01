Woon je in een drukke stad? Dan is het van belang dat je beschikt over een veelzijdige auto.

Dit wil zeggen dat de auto compact is maar toch ook multifunctioneel. Daarnaast moet de auto veilig zijn, voorzien zijn van moderne technologie en uiteraard ook nog een beetje betaalbaar. Dit ziet er uit als een behoorlijk wensenlijstje maar er zijn auto’s die aan al deze wensen voldoen. In dit blogartikel onthullen we dan ook welke kleine auto’s zijn het meeste geschikt als stadsauto’s.

Waarom kleine auto’s zo populair zijn als stadsauto

Als inwoner van een drukke stad weet je als geen ander waarom kleine auto’s zo populair zijn als stadsauto. Een van de belangrijkste positieve eigenschappen van een goede stadsauto is dat deze wendbaar is. Daarnaast is inparkeren in zelfs de meest smalle straatjes en/of parkeergarages geen probleem met een kleine auto\. Probeer dat maar eens met een dikke stationwagen!

Naast de bovenstaande punten zijn er ook financiële aspecten waarom kleine auto’s zo populair zijn als stadsauto. Deze auto’s zijn vaak licht van gewicht wat uiteraard een hoop scheelt in wegenbelasting. Daarnaast zijn dit soort auto’s vaak vormgegeven om zuinig te kunnen rijden. Dit is van groot belang in de stad aangezien een auto in de stad relatief vaak meer verbruikt dan bij het afleggen van lange afstand op een constante snelheid.

Waaraan moet een kleine auto nog meer voldoen om prettig door de stad te rijden?

Naast de bovenstaande punten zijn er uiteraard nog een aantal andere belangrijke factoren waar een kleine auto aan moet voldoen. Een kleine auto moet bijvoorbeeld comfortabel zijn en vooral veilig. Dit is vooral in de stad van groot belang aangezien een ongeluk hier (letterlijk) in een klein hoekje zit. Waar in het verleden de stadsauto’s relatief eenvoudig waren uitgevoerd op gebied van veiligheid, is dit bij de goede moderne kleine auto’s zeker niet meer het geval. Dit soort auto’s zijn voorzien van voldoende veiligheidsfunctionaliteiten.

Welke kleine auto is het meest geschikt als auto voor in de stad?

Het bovenstaande brengt ons op het antwoord op de vraag welke kleine auto is het meest geschikt is als auto voor in de stad. Uiteraard zijn er diverse merken die voor deze titel in aanmerking komen. Bij veel vergelijkende tests komt echter de Volkswagen Up (of de e-Up!) als beste optie naar voren. Deze kleinste auto in het aanbod van Volkswagen biedt plaats aan vier volwassenen en bagage en is ook nog eens volledig naar wens aan te passen. Als deze auto net even te klein is kun je uiteraard de keuze maken voor de Polo of Golf. Deze kleine modellen zorgen er allemaal voor dat je jezelf niet hoeft te laten afschrikken door het stadsverkeer.