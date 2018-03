Elke maand een andere Mercedes rijden, het kan!

Kiezen is ook lastig.

In het arsenaal van Mercedes is er veel keuzevrijheid. Omdat ook Mercedes goed is in niches opvullen is er voor iedereen wel een model naar hun hart. Het blijft echter ook een gegeven dat meer opties zorgen voor een moeilijkere keuze. Om te voorkomen dat je na een paar maanden zomer spijt hebt dat je voor de dichte E Coupé hebt gekozen, schiet Mercedes te hulp. Das Haus introduceert Mercedes me Flexperience.

Daar zijn ze overigens niet als eerste mee. Cadillac begon: je sluit een abonnement af waarmee je tijdens je abonnement mag ruilen van auto wanneer je wilt. Audi volgde snel, met als kers op de taart dat Ducati inbegrepen werd, waardoor je keuze niet beperkt werd tot vierwielers. Beide services zetten echter wel een limiet op het aantal kilometers en keren dat je mag ruilen. Daarom kwam Porsche met een dergelijke service: een tikkie duurder, maar dan wordt er niks beperkt qua kilometers en ruilbeurten. Bij alle drie de services wordt onderhoud en andere onkosten inbegrepen in de prijs.

Mercedes las mee en dacht: “dat kunnen wij ook”. Mercedes me Flexperience is hun take op “flex-abonnementen”. Net als bij die drie merken zitten er bij de service van Mercedes ook een paar voorwaarden aan: je mag bijvoorbeeld maximaal 12 auto’s per jaar kiezen, oftewel gemiddeld eentje per maand. Dat is handig, want als jij het langer dan één maand kan volhouden met een auto, heb je dus vaker de keuze om te switchen in de rest van het jaar. Een andere voorwaarde is een kilometerbeperking, maar dat is een vrij riante 36.000 kilometer per jaar. Moet voldoende zijn, me dunkt.

Je betaalt maandelijks een nog niet door Mercedes vrijgegeven bedrag en krijgt daarmee het hele modellenaanbod tot je beschikking, al wordt er niet expliciet vermeld dat Mercedes-AMG en Mercedes-Maybach inbegrepen zijn. Flexperience komt met een app voor je smartphone of tablet, waarmee Mercedes jou en je huur/leenauto traceert, maar je op elk moment van de dag je auto kunt inruilen voor een andere. Of je je dan moet melden bij de dichtstbijzijnde Mercedes-dealer of dat Mercedes een medewerker jouw kant op stuurt, wordt ook niet vermeld.

Mercedes is dus zeer actief bezig met gedeelde mobiliteit. Via de nieuwe service kun je, op de kleine lettertjes na, in een handomdraai Mercedessen wisselen. Niet uniek, wel handig voor mensen met keuzestress. Er is een test gestart om te kijken of het idee aanslaat, voorlopig kan het alleen via twee dealers in Duitsland. Blijkt het een succes, dan gaat Mercedes het doorzetten. Op papier klinkt het in ieder geval heel goed.