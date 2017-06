“Opel-baas moet Audi redden na dieselschandaal”

Interessante veranderingen van baan in de Duitse auto-industrie.

Onlangs schreven we over Karl-Thomas Neumann die momenteel nog aan het roer staat bij Opel. Neumann zou het merk binnen afzienbare tijd verlaten en dat heeft alles te maken met de recente overname door PSA. De Fransen zouden een geheel andere visie hebben op elektrische auto’s en de verschillen zijn dusdanig groot, dat Neumann het veld zal moeten ruimen.

Audi heeft mogelijk ook iets te maken met het verhaal, want daar rommelt het sinds Dieselgate. De Boksbeugel wordt momenteel onderzocht wegens uitstootfraude en de afwikkeling van het sjoemelschandaal kost nog steeds bakken met geld. Daarbij wordt de CEO van Audi, Rupert Stadler, verweten dat hij niet altijd de juiste (strategische) keuzes heeft gemaakt. Vette kans dus dat hij binnenkort de laan uit wordt gebonjourd.

Neumann was, niet geheel toevallig, eerder al werkzaam bij VAG. Hij leidde tot 2013 de elektrische tak van het concern, maar na een stoelendans binnen het management van de Volkswagengroep mocht hij zijn bureau leegruimen. Zeker met de elektrische plannen van Audi in het achterhoofd lijkt een terugkeer op het oude nest dus niet zo’n gek idee. (via: ANE)