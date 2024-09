Een Rolls van €1.045.870 en meer leuke Britten op vers kenteken

Naast de Phantom van ruim een miljoen euro zijn nog verschillende andere mooie Engelse auto’s op kenteken gekomen.

In een vorig artikel hebben we gekeken naar de Ferrari’s, Lamborghini’s en Maserati’s die in augustus op kenteken zijn gekomen. Deze keer kijken we naar wat Engelse merken.

Aston Martin

In augustus werden 22 Aston Martin’s voorzien van een nieuw Nederlands kenteken. Zeven exemplaren kwamen vers uit de fabriek in Gaydon, een DBX707, een DB12 (coupé) en vijfmaal een DB12 Volante. Allemaal met een 3.982 cc V8, die in de DB12 680 pk levert en in de DBX707 zelfs 707 pk.

Foto: Autocentrum Krimpenerwaard

Bij de geïmporteerde Aston’s zien we vaak de DBX verschijnen, zeven keer maar liefst, waaronder viermaal de 707 versie. Toch zien we nog vele andere leuke auto’s, van een kleine Cygnet (afgeleid van de Toyota IQ) tot een zeldzame DB2/4 uit 1956, waar we later nog op terugkomen.

Tussen deze twee extremen vinden we een DBS V8 uit 1971, een V8 Vantage uit 2008, een Vanquish Volante uit 2016, een DB9, een DB11 en een DB11 Volante.

Bentley

Foto: Van Dijk Vans

Negentien Bentley’s verschenen in augustus op Nederlands kenteken, maar daar zat slechts één volledig nieuw exemplaar tussen, een Bentayga V6 Hybrid S. Het was komkommertijd bij de importeur blijkbaar.

De auto’s die via de import naar Nederland zijn gekomen, zijn voornamelijk verschillende varianten van de Continental GT(C). Elf stuks om precies te zijn, waaronder een GTC W12 Speed met een geregistreerde catalogusprijs van €462.910.

Foto: Historics Auctioneers

Verder zien we 3x Flying Spur, een Arnage uit 2006, een Continental R Mulliner uit 2002, een Turbo R uit 1989 en als oudste een prachtige Bentley S3 Saloon uit april 1963.

Land Rover

Wat betreft Land Rover kunnen we deze maand redelijk kort zijn: 594 stuks zijn er op kenteken verschenen, waarvan ruim 300 volledig nieuw. De meeste krachtige en tevens duurste is een Range Rover P530 LWB met, je raadt het al, 530 pk en een prijskaartje van €276.208.

Lotus

Foto: Hedin Automotive

Bij Lotus zagen we elf volledig nieuwe exemplaren op kenteken verschijnen, tien Eletre’s (waarvan één R uitvoering met 918 pk) en één Emira. Ja, dus toch nog met een pruttelmotor, een viercilinder tweeliter benzinemotor die 364 pk levert.

Via de import zagen we niet alleen een groene Elan +2 S130 uit 1973 op kenteken komen, maar ook een leuke variatie aan wat nieuwere modellen: een rode Esprit uit 1984, een paarse Elan uit 1995, tweemaal een Elise, een zwarte Exige S uit 2014 en tenslotte een witte Evora S uit 2015. Allemaal geweldig leuke auto’s en een mooie verrijking van het Nederlandse wagenpark!

McLaren

Vorige maand konden we melden dat de eerste Artura Spider op Nederlands kenteken was verschenen en in augustus is daar een tweede exemplaar bijgekomen, een blauwe! Mocht je willen helpen om er nog meer op kenteken te krijgen, ga dan even langs bij Louwman Exclusive, daar staan er nog twee te koop. Klein detail, ze kosten wel zo’n €360.000.

Morgan

Twee Morgan’s verschenen er in augustus op Nederlands kenteken. Een gloednieuwe groene Plus Six, uitgevoerd met een 340 pk sterke 2.998 cc zescilinder, en een rode Plus 8 uit 1986.

Rolls-Royce

Het grootste nieuws op het gebied van recent geregistreerde Rolls-Royces is al uitgebreid besproken in een mooi artikel over de duurste Phantom van Nederland. Mocht je het prijskaartje gemist hebben: €1.045.870!

Via de import kwamen uiteindelijk vijf Rolls-Royces terecht op een nieuw Nederlands kenteken: een Camargue uit 1978, een Corniche uit 1979, een Corniche II uit 1986, een Dawn uit 2019 en tenslotte een Ghost Black Badge uit 2022. Toch wel raar dat de Dawn een nieuwprijs had van €560.093 en dat dit nu bijna ‘goedkoop’ lijkt na het verhaal over de Phantom.