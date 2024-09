Deze auto gaat zeer populair worden in Nederland

Je zou het niet zeggen, maar we hebben hier wellicht een nieuwe bestseller te pakken.

Wanneer het gaat over Chinese auto’s, staan de meeste mensen op scherp. Ja, je moet er voorzichtig mee zijn. En China is een beetje een eng land voor onze Westerse belevingswereld. De realiteit is echter heel simpel. De gemiddelde Nederlander ziet een auto die goede specs biedt voor zijn geld en is verkocht. Het maakt niet uit welke badge erop staat.

Lynk & Co

Zelfs als je die badge niet eens kan uitspreken dan wel typen. Zelfs op Autoblog moeten we soms even een paar keer nadenken hoe je Lynk & Co nou schrijft. Dat merk onder de Geely-groep is een zusje van Volvo, waardoor hun auto’s hetzelfde platform als de welbekende Volvo’s kunnen krijgen. Het eerste wapenfeit in Nederland, de 01, was een schot in de roos.

Zelfs onze hoofdredacteur @michaelras durfde het aan om tijdelijk een Lynk & Co 01 te hebben. Tenminste, ‘hebben’: dat is één van de unieke aspecten van een Lynk. Je kan hem kopen, leasen, op afbetaling, wat je wil. Maar je kan hem ook als abonnement afsluiten. Elke maand dat je ‘m wil staat ‘ie voor je deur en als je er klaar mee bent, zeg je het op. Zo kort als je wil, bij wijze van spreken. En dan had je voor 550 euro een flexibel abonnement en de auto die voor je deur stond was een forse crossover met plug-in power. Chinees of niet, wij zuinige Nederlanders houden daar wel van.

Nieuw succes

Echt winstgevend lijkt het allemaal niet voor Lynk. Nou heeft een merk als Geely de exposure in Nederland harder nodig dan geld, maar dan nog. De prijs van een Lynk & Co schoot omhoog naar 650 euro per maand en dat is waar Michael bijvoorbeeld de grens trok. Ook de ‘verkoop’ van nieuwe Lynks neemt af. De facelift van de 01 gaat hem wellicht weer aanscherpen, maar wij denken dat de realiteit is dat een grote crossover niet meer de meest aantrekkelijke verschijningsvorm is.

Lynk kan een nieuw model goed gebruiken en dat is goed nieuws, want er is eentje onderweg. Daar weten we nog niet zo veel over, maar dankzij de patentaanvraag in China tasten we niet meer volledig in het duister. De Lynk & Co Z20 komt hierheen als Lynk & Co Z02 en het wordt een compacter en volledig elektrisch model. Denk Volkswagen ID.3 en MG 4.

Technisch is de Lynk & Co Z02 gebaseerd op hetzelfde platform als de Zeekr X, een auto die hier al verkocht wordt. De Lynk wordt dan ook de goedkopere broer van de Zeekr. Vergis je niet over de grootte van de Z02, hij is 4,5 meter lang, 1,85 meter breed en 1,57 meter hoog. Daarmee is ‘ie zelfs ietsje groter dan de Zeekr X.

Volgens het Chinese patent gebruikt de Lynk & Co Z02 een 250 kW (340 pk) sterke e-motor die vermoedelijk de achteras aandrijft. De batterijsterkte is nog niet bekend, behalve dat het niet dezelfde 66 kWh-accu is als in de Zeekr X. Die blijft dus nog even gissen. De Z02 (maar dan als Z20) wordt in november volledig onthuld in China, maar zou rond die tijd ook zijn Europese debuut direct kunnen maken. (via MIIT en CarNewsChina)