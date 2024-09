Alles over de duurste Phantom van Nederland

Cito Motors in Eindhoven praat je bij over de eerste in Nederland geleverde Rolls-Royce Phantom Extended.

Iedere Rolls-Royce is bijzonder, maar de één nog net even een tandje specialer. Afgelopen weekend kwam de duurste Rolls-Royce Phantom van Nederland al aan bod op Autoblog Spots. Nu heeft Cito Motors in Eindhoven alle details over deze unieke Phantom bekendgemaakt.

1 miljoen euro: de duurste Phantom van Nederland

Met een lengte van bijna zes meter is de Rolls-Royce Phantom Extended moeilijk te negeren. Het is de eerste in Nederland geleverde verlengde Phantom van de nieuwste generatie. Aan de bijzondere Brit hangt een prijskaartje van € 1.045.870. Kosten noch moeite zijn bespaard om hier iets speciaals van te maken.

De Nederlandse Rolls-Royce dealer uit Noord-Brabant zegt dat de eigenaar uitgebreid gebruik heeft gemaakt van het Bespoke-maatwerkprogramma. Er zullen wat uren in de configurator en met de verkoopadviseurs gespendeerd zijn om dit deze auto te komen. Het resultaat mag er zijn.

Interieur

Zo is op het dashboard de Carbon Veil Gallery terug te vinden. Dit is een op maat gemaakt kunstwerk van ontwerper Alastair Gibson en bestaat uit koolstofvezel. Voor lederen bekleding is gekozen voor Mandarin met contrasterende zwarte, lamswollen matten. Natuurlijk mag de Shooting Star Headliner niet ontbreken, met 1.342 lichtpunten. Elke acht seconden is er een vallende ster in het plafond te zien.

Exterieur

Voor het exterieur koos de eigenaar voor de kleur Crystal met Midnight Sapphire. De samenstelling bestaat uit vijf laklagen met kristaldeeltjes in de blanke laklaag. De altijd toffe Spirit of Ecstacy is uitgevoerd in koolstofvezel. Niet eerder werd een Rolls-Royce in Nederland geleverd met een Spirit of Ecstacy van koolstofvezel. Verder staat de Phantom op 23 inch wielen met gloss black raamlijsten en motorkap.

De auto staat op Nederlands kenteken en daarmee gaat de eigenaar gewoon kilometers maken in ons land. Dat moet prinsheerlijk achterin vertoeven zijn, want veel beter dan een Rolls-Royce Phantom Extended gaat het niet worden.