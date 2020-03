Een Shelby Mustang GT500 is nu een stukje dichterbij

Letterlijk: importeren kan nu namelijk uit Oostenrijk, in plaats van uit de VS.

Met de komst van de nieuwst generatie was de Mustang voor het eerst ook leverbaar in Nederland. Waar de Dodge met de Challenger nog vasthoudt aan een retro-design oogt de laatste Mustang Europeser dan ooit. Combineer dit met het feit dat de ‘muscle car’ nu ook met een viercilinder Ecoboost leverbaar is en het is duidelijk waarom de Mustang de oversteek heeft gemaakt. Er zijn echter ook varianten van de die nog ouderwets Amerikaans bruut zijn, met als overtreffende trap de Mustang Shelby GT500. Het is alleen niet heel verwonderlijk dat deze niet in Europa te krijgen is.

Om geïnteresseerden toch te bedienen meldt het Oostenrijkse Peicher US Cars nu dat ze de Mustang GT500 kunnen leveren. Het slechte nieuws is dus dat je als Nederlander nog steeds moet importeren, het goede nieuws is dat het een stukje makkelijker gaat dan vanuit de VS.

De GT500 is het topmodel van de Mustang-reeks. Met 770 pk aan vermogen en 847 Nm aan koppel is de brute muscle car zelfs krachtiger dan een Ford GT. Accelereren van 0-100 duurt een luttele 3,5 seconden en de topsnelheid ligt bijna op 300 km/u. De indrukwekkende cijfers van de GT500 gaan gepaard met veel uiterlijk vertoon. De bumperpartij, motorkap en spoiler getuigen van weinig subtiliteit. Precies zoals we het graag zien op een muscle car.

Bij Peicher is de Mustang te krijgen vanaf €109.990. Ook leveren ze de versie met het Carbon Fiber Track Pack. Deze kost doodleuk de helft meer: €154.990. In vergelijking met wat de auto in de VS kost zijn dit al stevige prijzen, maar het kan natuurlijk nog een stuk erger. In Nederland komt daar namelijk nog een misselijkmakende smak BPM bovenop. Ter indicatie: voor de reguliere V8 Mustang betaal je om precies te zijn €60.498 aan BPM. We zijn benieuwd of er iemand gek genoeg is om een GT500 op gele platen te zetten. Stiekem hopen we van wel. Hoe hoog de BPM ook is, een goedkopere auto die standaard 770 pk heeft ga je niet vinden.