Nieuwe Ford Mustang Shelby GT500 is de krachtigste ooit

Goede genade.

Na maanden van speculatie over de nieuwe Ford Mustang Shelby GT500 heeft het Amerikaanse merk vanmiddag eindelijk officieel de doeken getrokken van zijn krachtigste pony. Met enige verontwaardiging constateren we dat Ford ons alsnog weet te verbazen. Ondanks het feit dat we de auto al in beeld hebben gekregen en ook over de specificaties het een en ander hebben gehoord, is de wagen zo mogelijk nog indrukwekkender dan verwacht.

De nieuwe Ford Mustang Shelby GT500 heeft zojuist zijn debuut gemaakt tijdens de Detroit Auto Show en heeft het publiek aldaar omvergeslagen. Niet alleen met zijn gruwelijk krachtige aandrijflijn, maar ook met zijn guitige looks. Met name het gezicht van de auto is een ware blikkenvanger. De neus en grille van de GT500 zijn breder dan ooit en hierdoor kan de wagen 50 procent meer lucht opslobberen dan de GT350. De wijde spatborden geven de auto nog bredere heupen en bieden ruimte aan 20″ velgen, waarachter de grootste schijfremmen op een Amerikaanse productieauto schuilen. De dubbele schijven zijn liefst 16,5″ groot, de achterwielen moeten het doen met 14,6″ exemplaren.

Achteraan is het plaatwerk minstens zo overdreven en lekker. Ford heeft hier bijvoorbeeld een gigantische diffuser geplaatst die gemaakt is van een speciaal composiet, zodat het niet smelt door de vier uitlaatpijpen. Een flinke taartschep is eveneens op zijn plaats. Overigens biedt Ford nog een handling package en een carbon fiber track package aan, die beide helpen de wegligging van de auto te verbeteren. Een verstelbare achterspoiler die afgekeken is van de GT4-klasse, een Gurney flap, koolstofvezel velgen en een front splitter horen hier o.a. bij.

De Shelby GT500 staat sinds jaar en dag vooral bekend om zijn exorbitante prestatiecijfers en ook het nieuwe model heeft hier mist op dit gebied absoluut niet de boot. Hoewel Ford nog niet wil zeggen hoeveel vermogen de 5,2-liter V8 met zijn 2,65-liter (!) grote supercharger precies produceert, durven de Amerikanen alvast wel mede te delen dat het blok meer dan 700 pk moet produceren. Hellcat terrein, zo begrijpen we. De 717 pk sterke Dodge is ongetwijfeld de maatstaf geweest voor Ford, dus we verwachten dat de Shelby GT500 dit getal in ieder geval zal overtreffen. Mede dankzij zijn zeventraps dual clutch automaat (een handbak komt er niet) snelt de krachtbolide in ongeveer 3,5 seconden naar de 100 km/u. Een kwartmijl moet hij doen in minder dan 11 seconden.

Wanneer Ford de auto in de herfst écht lanceert, dan zal het de volledige prestatiecijfers op straat gooien. Tot nu toe kunnen we onze toetsenbord onderkwijlen door naar de foto’s te staren.