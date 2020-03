‘De Volkswagen ID.3 is alles behalve klaar’

De saga met de Volkswagen ID.3 gaat door. Er hangt veel af van de elektrische hatchback, maar de software blijft een probleem. Inmiddels bevestigt zelfs een woordvoerder van het bedrijf dat er problemen zijn met de Volkswagen ID.3.

We hebben al een paar keer geschreven over de softwareproblemen van de Volkswagen ID.3. Moraal van het verhaal: Volkswagen heeft moeite met het programmeren van de elektrische hatchback, waardoor de auto’s nu met brakke software van de productieband afrollen. Die worden nu op gigantische parkeerplaatsen gedumpt, waar IT’ers straks met een laptop langs moeten om ze individueel van een update te kunnen voorzien.

Dit probleem speelt al sinds eind 2019, je zou verwachten(/hopen) dat ze vier maanden later het euvel wel hadden opgelost. Nou, volgens anonieme bronnen van de Süddeutsche Zeitung is niets minder waar. “Dit is niet langer grappig”, zo zegt een van de bronnen. “De auto is alles behalve klaar voor de markt.” Oei. Inmiddels is het probleem zo ver dat het een woordvoerder van het concern bevestigt dat ‘het niet al te best gaat’ met de ontwikkeling van de ID.3.

De problemen schijnen volgens de anonieme bronnen bij die IT’ers te liggen. Volkswagen zou namelijk moeite hebben met het vinden van geschikte, jonge software-experts. Ontwikkelaars zijn immers ontzettend populair op de arbeidsmarkt en kunnen uit allerlei banen kiezen. Kennelijk vinden ze een baantje bij een Duitse autogigant niet zo leuk.

Met andere woorden: de ID.3 wordt uitgesteld. Of toch niet? Pon zei het eerder ook al: die release in de zomer gaat gewoon door. Volkswagen heeft ook geen keuze, zo schrijft Süddeutsche Zeitung. Enerzijds vanwege de CO2-boetes die autofabrikanten dit jaar van de EU kunnen krijgen. Volkswagen moet 100.000 ID.3’s verkopen om een laag genoeg CO2-gemiddelde te halen en dus geen boete te hoeven betalen. Anderzijds wil Volkswagen na dieselgate niet nóg een keer negatief in het nieuws komen in verband met de gemiddelde CO2-waarde.

Dus, wat gaat Volkswagen doen? Volgens de Duitse krant is een mogelijke oplossing het leveren van auto’s met software die niet af is. Zo oppert een Volkswagen-woordvoerder dat ze geplande functies verwijderen. Later zouden deze functies via updates weer beschikbaar moeten komen. Wat voor functies dit zijn is niet bekend.

Een Volkswagen-ingewijde gaat tegenover de krant zelfs verder en zegt dat de ID.3 door de problemen op dit moment niet op grote schaal geproduceerd kan worden. Het bedrijf zal ‘zeker’ enkele auto’s hebben die het van de zomer kan tonen, ‘maar die zullen we met de hand gaan maken’. “Van massaproductie is bij de ID.3 nog geen sprake.”

Gelukkig voor Volkswagen gloort er ook een sprankje hoop aan de horizon. Mercedes zoekt namelijk een partner om software voor auto’s te ontwikkelen. Kennelijk wil Mercedes deze ID.3-problemen zien te voorkomen. De gesprekken zijn nog gaande (en achter gesloten deuren). Wel is duidelijk dat Mercedes ook met BMW babbelt om hetzelfde onderwerp. Volkswagen is er op dit moment echter meer gebaat bij om de software in orde te krijgen, hopelijk doen ze er dan ook alles aan om Mercedes te overtuigen om voor ze te kiezen…