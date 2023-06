Kia EV9 is duur, maar toch valt de prijs mee

We hebben de prijzen van de Kia EV9!

Naar een elektrische MPV kun je lang zoeken, maar de Kia EV9 komt aardig in de buurt. Het is uiteraard een cross-over, maar wel eentje met een zee van ruimte en zeven (of zes) zitplaatsen. Dit is dus hoe een refocontainer er anno 2023 uitziet.

De Kia EV9 oogt nog steeds als een concept car, maar je kunt ‘m toch echt zo kopen. Vanaf vandaag om precies te zijn, want Kia opent nu de orderboeken. Dat betekent dat we ook de prijs van de Kia EV9 kunnen melden.

Komt ‘ie: je hebt een Kia EV9 vanaf €71.495. Ja, dat is een hoop geld voor een Kia, maar we praten wel over een auto van ruim 5 meter, met een wielbasis van 3,1 meter. Dat is natuurlijk niet niks.

De actieradius is ook niet verkeerd, dankzij een joekel van een accu, met een capaciteit van 99,8 kWh. Daarmee heb je een range van 541 km. Daarbij moet opgetekend worden dat dit nog een schatting is en niet de officiële WLTP-meting.

Het vermogen is wat minder indrukwekkend. De EV9 Single Motor heeft 204 pk, wat niet enorm veel is voor hedendaagse begrippen. Zeker niet voor een auto die 2.400 kg weegt. Maar goed, een zevenzitter koop je natuurlijk niet om te scheuren. Alhoewel er wel een EV9 GT in pijplijn zit.

Naast de Single Motor kun je ook de Kia EV9 GT-Line Dual Motor bestellen, met twee elektromotoren en vierwielaandrijving. Ondanks het extra gewicht is deze een stuk vlotter, dankzij 384 pk en 700 Nm koppel. Je hebt wel wat minder range (450 km). Deze uitvoering is er vanaf €78.895.

In beide gevallen gaat het om de Launch Edition, dus je hoeft in principe weinig opties meer aan te vinken. De Single Motor heeft onder meer een head-up display, massagefunctie op de bestuurdersstoel, verwarmde en geventileerde stoelen op de eerste én tweede zitrij en een audiosysteem met 14 speakers.

De Dual Motor is in eerste instantie alleen als GT-Line te bestellen, met nog meer toeters en bellen. Bij deze versie krijg je ook een parkeerassistent met afstandbediening, een groot schuif-/kanteldak en full LED Matrix-koplampen. Mocht je dit allemaal overbodige luxe vinden, dan komen er op termijn natuurlijk nog kalere en goedkopere versies.

We vergelijken ook altijd even de prijzen met die van de concurrentie. Daarmee bedoelen we in dit geval EV’s met een derde zitrij:

Mercedes EQB 250 (190 pk, 496 km range): €59.917

Kia EV9 Single Motor (204 pk, 541 km range): €71.495

BYD Tang (517 pk, 400 km range): €73.300

Hongqi E-HS9 (435 pk, 380 km range): €81.995

Vinfast VF9 (408 pk, 438 km range): €83.600

Volvo EX90 (517 pk, 585 km range): €99.195

De Mercedes EQB is dus enige elektrische zevenzitter die goedkoper is, maar die is ook een stuk compacter. De meest directe concurrenten komen uit het Verre Oosten. De BYD Tang is ongeveer even duur. Deze auto is een stuk sneller, maar wel kleiner.

Vergeleken met de alternatieven is de prijs van de Kia EV9 dus helemaal zo gek, zeker als je bedenkt dat we het hebben over de rijk uitgeruste Launch Edition. Er komen ongetwijfeld nog versies die minder dan €71.495 kosten. Al blijft de vraag hoe groot de doelgroep is voor een zevenzits Kia die 60 á 70 mille kost.