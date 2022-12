Transporteurs krijgen ineens duizenden boetes uit Engeland

Da’s een fijn cadeautje zo tijdens de feestdagen, duizenden boetes op je mat. Laten we hopen dat die dan tenminste nog onterecht zijn…

Het was even flink schrikken voor een groot aantal transportbedrijven in Nederland. Ze kregen namelijk zomaar een enorm pakket met duizenden boetes uit Engeland op de mat. Alle chauffeurs zouden onwettig Londen zijn binnengereden, weet het AD te melden.

Daar hebben ze namelijk drie milieuzones en de vrachtwagens mochten daar niet komen. Althans, dat was wat op de boetes geschreven stond. Hadden we al gezegd dat het er duizenden waren, trouwens?

Duizenden boetes bleken onterecht

Dat werd een dure kerst voor de transporteurs, maar die voelden ergens wel aan dat er iets niet klopte. Hun vrachtwagens waren namelijk toch wél gewoon geschikt om in Londen te mogen rijden? Gelukkig bleek dit inderdaad het geval.

Een van de transporteurs vertelt namelijk dat de vrachtwagens aan alle eisen voldeden en dat ze al ontelbare (of duizenden) keren in Londen waren geweest. Het probleem moest ergens anders zitten en na wat onderzoek bleek dat ook te kloppen.

Nieuw bedrijf stuurde de boetes

De gemeente Londen regelt zelf de boetes niet meer. Dat recht hebben ze verkocht aan een Amerikaans investeringsbedrijf. Deze jongens hadden de bestaande en tevens juiste gegevens niet goed overgezet in de systemen, wat zorgde voor duizenden onterechte boetes.

Pas na dagen inpraten op het bedrijf werd erkend dat de boetes niet betaald hoefden te worden omdat alles piekfijn in orde was. En dat scheelt, want sommige transporteurs werden in eerste instantie voor bijna een half miljoen euro’s aangeschreven. Die overigens door weer anderen wel gewoon betaald werden, om verhogingen te voorkomen. Hopelijk krijgen ze dat geld wel weer gauw terug.

Dus wat hebben wij nu geleerd? Inderdaad, ga gewon niet met je vrachtwagen naar Londen. En als je dat wel doet, kijk dan of je eventuele boetes terecht zijn.

Kan je duizenden euro’s schelen.