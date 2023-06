YouTubers in Lambo veroorzaken ongeluk, 5-jarige overlijdt

De YouTubers klapten in Rome bovenop een Smart, met daarin een moeder en twee kleine kinderen.

Een bijzonder tragisch bericht uit het thuisland van Lamborghini: een YouTube-challenge monde uit in een regelrecht drama. De YouTubers botsten in volle vaart op een Smart Forfour, met daarin een moeder met een 4-jarig dochtertje en een 5-jarig zoontje. Die laatste kwam daarbij om het leven.

Het ongeval vond gisteren plaats in Rome. De YouTubers reden in een gehuurde Lamborghini Urus, die met hoge snelheid in de zijkant van de Smart klapte. Door de impact werd het 5-jarige jongetje uit de auto geslingerd. Hij overleed in het ziekenhuis, terwijl zijn moeder en zusje zwaargewond raakten. De inzittenden van de Lambo bleven ongedeerd.

Het ging om een groepje van vijf Italiaanse YouTubers. Voor hun kanaal TheBorderline (met zo’n 600.000 abonnees) waren ze bezig met een challenge, die inhield dat ze 50 uur in een Lamborghini moesten doorbrengen. Een dergelijke actie hadden ze eerder al gedaan met een Tesla.

Volgens ooggetuigen reden de jongens veel te hard: 90 á 100 km/u op een weg waar je 50 mag. Wat het verhaal niet beter maakt is het feit dat de 20-jarige bestuurder onder invloed van cannabis bleek te zijn. Uiteraard zijn de telefoons van de inzittenden in beslag genomen, want de kans is vrij groot dat ze aan het filmen waren.

Het onderzoek loopt uiteraard nog, maar de bestuurder hangt een gevangenisstraf wegens dood door schuld of doodslag boven het hoofd. De andere inzittenden worden momenteel niet als verdachte aangemerkt, al zouden zij eventueel nog van medeplichtigheid kunnen worden beschuldigd.

Bron: Rai News