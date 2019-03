Officieel: de échte prestatiecijfers van de AM Valkyrie

Het werd tijd.

Lange tijd wordt er al gesproken over het monsterproject van Aston Martin, Red Bull en Cosworth: de Valkyrie. De auto wordt een apparaat van haast buitenaardse proporties, wat niet in het minst te danken is aan de genieën die actief meewerken aan de Aston Martin. Adrian Newey bijvoorbeeld, die in zijn carrière meerdere kampioenschapswinnende Formule 1-auto’s tekende, heeft het ontwerp voor zijn rekening genomen. Onderhuids moet de auto echter minstens zo indrukwekkend worden. In de afgelopen maanden hebben we allerlei geruchten gehoord over de hybride krachtbron. Vandaag helpt de Britse autofabrikant alle twijfel uit de wereld, door eindelijk de specificaties te delen.

Het is inmiddels alweer even duidelijk dat de auto wordt aangedreven door een 6,5-liter V12 met hybride systemen. Naar verluidt moest de combinatie ergens in de buurt van 1.100 pk produceren. De daadwerkelijke prestatiecijfers onthullen dat het allemaal nog iets spannender is dan verwacht.

De 6,5-liter V12 op zich levert namelijk 1.000 brake horsepower, ofwel 1.014 pk. Het maximale vermogen wordt bereikt bij 10.500 toeren per minuut. De twaalfcilinder kan op zijn best 11.100 toeren per minuut draaien. Het meeste koppel produceert de V12 bij 7.000 toeren. Het gaat hier om liefst 740 Nm. De hybride systemen, die o.a. door Rimac zijn gemaakt, leveren nog eens ongeveer 160 pk en 280 Nm.

Gezamenlijk produceren de systemen uiteraard een nog hoger vermogen. Wanneer de Aston Martin Valkyrie op het top van zijn kunnen werkt, dan is de aandrijflijn goed voor 1.160 bhp (1.176 pk) en 900 Nm. Waanzinnig.