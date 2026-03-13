Een van de leukste hot hatches ooit is nu een van de meest waardevaste auto’s van Nederland!

Onwijs leuk om te rijden én dus ook nog eens zonder al te veel afschrijving.

Je kent het gezegde: zodra je een net aangeschafte auto wegrijdt bij de dealer, is diezelfde auto meteen een paar duizend euro goedkoper geworden. Daarom kijken wij gierige Nederlanders graag naar auto’s die zo min mogelijk afschrijven en dus veel van hun waarde behouden.

De ANWB is voor je gaan graven om tot de meest waardevaste auto’s van de afgelopen jaar te komen. Dat wil zeggen: de auto’s die in 2021 nieuw te koop waren die nu nog de hoogste koop- en inruilprijs hebben. Er is gekeken naar benzine-, diesel-, LPG-auto’s, hybrides, EV’s en ga zo maar door. Wat blijkt: alleen benzineauto’s en hybrides halen de top 10.

Eén écht leuke auto in de top 10

De lijst is gevuld met de usual suspects. Je verwacht een boel Japanners en crossovers/SUV’s. Dat klopt, maar op de auto op plaats vijf zijn we stiekem heel erg trots. Op P5 vinden we de schattige docht stoere Volkswagen Up GTI!

Volkswagen verkocht de hete A-segmenter tussen 2018 en 2023. Een 1,0-liter driepittertje met turbo produceert 115 pk en 200 Nm. Meer dan genoeg op een autootje van zo’n 1.000 kilo. 0 naar 100 duurt 8,8 seconden, maar het gaat hier niet om rechtelijnsnelheid, maar het speelse rijgedrag in de bochten.

De kleine lolmachine blijkt dus ook nog eens zijn waarde goed vast te houden. In 2021 kocht je een nieuwe Up GTI voor 21.605 euro. Nu, vijf jaar later, heb je een exemplaar met zo’n 75.000 kilometer op de teller voor 16.900 euro. Daarmee heeft de Up GTI zijn waarde voor 67,1 procent behouden.

Meest waardevaste auto van Nederland in 2026

Koop je een auto met een zo klein mogelijk risico op afschrijving? Dan kun je het best in een Suzuki Vitara stappen in de instap-Select-uitvoering. De Vitara heeft in vijf jaar tijd maar 26,9 procent van zijn waarde verloren.

De 10 meest waardevaste auto’s van Nederland in 2026