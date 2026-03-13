Rangekoning onthult eerste info over betaalbare Model Y-concurrenten

Maak kennis met Cosmos en Earth.

Het financiële resultaat na een jaar keihard zwoegen wil bij Lucid nog niet in het groen komen. In 2024 was het miljardenverlies zo hevig dat oprichter Peter Rawlinson een stapje terugdeed. In 2025 gaat het al een stuk beter, maar is Lucid nog altijd op zoek naar winst. Er kwam 1,35 miljard dollar in het laatje, wat meer is dan in 2024, maar hoewel de omzet steeg, bleven de kosten voor onderzoek, ontwikkeling en productie hoog. In totaal was het verlies onderaan de streep 2,7 miljard dollar.

Daarom moet er wat gebeuren binnen Lucid. Geen EV’s meer met 960 kilometer actieradius of een giga-SUV van meer dan 100.000 euro. Nee, er moet eens handel gedreven worden met de gewone man. Of in ieder geval, de gewonere man. Hiervoor werkt Lucid aan het ‘Midsize Platform’.

De nieuwe Lucid-vanafprijs

Dit nieuwe, schaalbare EV-architectuur moet middels kleinere accu’s, minder onderdelen en een nieuwe elektrische aandrijflijn gaan zorgen voor grote massa’s aan klanten. Deze kopers moeten hiervoor in kunnen stappen vanaf 50.000 dollar (ongeveer 43.500 euro). Da’s nog steeds een boel geld, maar ook een flinke slok op de Air- of Gravity-borrel.

Hoe gaat het in de praktijk? Lucid geeft als voorbeeld het weglaten van sierlijsten op de deuren van de nieuwe modellen. Dit verlaagt niet alleen het aantal onderdelen, maar ook de montagetijd en dus de kosten lopen terug, terwijl je er een strakkere buitenkant van moet krijgen.

Dit alles moet gebeuren zonder concessies te doen aan ”het bereik, de efficiëntie, de prestaties en het rijplezier die het merk Lucid kenmerken”. Oftewel, ondanks de kleinere accu moeten de instap-Lucids nog steeds gigantisch ver kunnen komen op een volle batterij. Ik ben benieuwd. Het hart van dit alles is Atlas, de nieuwe elektrische aandrijfeenheid. Het elektrotorretje is kleiner, lichter en heeft een eenvoudiger ontwerp dan de vorige Lucid-motor.

Cosmos, Earth en …?

Bij een investeringsfeestje van het bedrijf vannacht in New York geeft Lucid ook alvast de namen van de eerste twee modellen op het Midsize Platform: de Lucid Cosmos en Lucid Earth. Het Amerikaanse EV-merk blijft dus lekker in het ruimtevaartthema hangen met de modelnamen.

Heel veel meer concrete informatie over de beide modellen krijgen we niet. De Cosmos is een SUV die gekenmerkt wordt door drie pijlers: efficiëntie, ruimte en prestaties. Hmm. De Earth richt zich meer op rijdynamiek, wederom efficiëntie, maar ook ”een nog avontuurlijkere geest”. Zou de Earth dan een offroader zijn? Later komt er nog een derde Midsize-model, maar daar mogen we nu zelfs de naam nog niet van opschrijven.

Dit alles moet dus gebeuren terwijl het Lucid-ontwerp en de -rijeigenschappen van het merk overeind blijven, maar dan goedkoper om te maken en dus te verkopen. Verder is er ook goed nieuws voor huidige Lucid-rijders. Er komen wat software- en technologie-updates aan, waaronder een AI-assistent in de auto.

Ubertje bestellen?

Ook kijkt Lucid vooruit naar de toekomst van autonoom rijden. Hiervoor werkt het EV-merk samen met Uber. Lucid heeft het Midsize Platform ook gebruikt voor een conceptversie van een tweezits robotaxi genaamd Lunar. Hieronder zie je daar de eerste beelden van. Dit moet de strijd aangaan met de Cybercab. Als je nou echt moest, in welke zou jij dan vervoerd willen worden?