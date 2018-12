Een van de meest gewilde Ferrari’s F40 kost 5,5 miljoen

En jij wilt hem hebben.

Al jarenlang bewijst RM Sotheby’s dat het een van de allerbeste veilinghuizen ter wereld is, door keer op keer de meest bijzondere auto’s onder de hamer te plaatsen. Volgend jaar brengt het veilinghuis naast een aantal andere fijne bolides een van de meest gewilde Ferrari’s F40 LM naar een evenement in Parijs. Volgens de berichten moet het voor de 24 uur van Le Mans geprepareerde racemonster om en nabij de 5,5 miljoen euro opbrengen.

Het gaat hier om een blauw exemplaar dat oorspronkelijk door Ferrari is gebruikt als prototype om de straatversie van de F40 te ontwikkelen. Chassisnummer #74045 werd na zijn diensten als proefkonijn voor de latere F40 in 1992 door Michelotto omgebouwd. Twee jaar later, in 1994, werd de auto door de Franse Michel Ferté overgenomen. Hij had het plan om zijn flitsend blauwe F40 LM in te schrijven voor de 24 uur van Le Mans van 1995.

Ondanks het feit dat de Ferrari tot in het kleinste detail was klaargemaakt voor de slopende uithoudingswedstrijd, kwamen de drie coureurs die reden voor het team van Pilot Aldix Racing niet verder dan een twaalfde positie. Wie een redelijke kennis heeft over de 24 uur van Le Mans zal dit niet verbazen, want dit was uitgerekend het jaar dat McLaren domineerde met de spectaculaire F1.

In racetrim was de F40 LM een ongelooflijk krachtige machine. De 2,9-liter twin-turbo V8 produceerde ongeveer 730 pk, doordat de boost van de slakkenhuizen flink was opgeschroefd. De auto had daarbij ook nog grotere intercoolers en een ander brandstofinjectiesysteem.

Het is geen verrassing dat men zegt dat dit een van de meest gewilde Ferrari’s F40 LM op aarde is. In totaal zijn er namelijk slechts 19 LM-exemplaren ter wereld gebracht, en naar verluidt is dit de meest succesvolle van het stel – al zegt dat in dit geval niet zoveel. Daarbij is hij nog gehuld in zijn fraaie raceoverall. Bestaat er een lekkerdere F40?