BMW heeft unieke 1600 GT weer hélemaal nieuw gemaakt

Dat hebben ze toch maar weer netjes gedaan.

Terwijl Volkswagen zijn leerlingen plaatst op projecten waarbij auto’s gemaakt moeten worden voor de jaarlijkse tuningshow aan de Wörthersee, probeert BMW juist zijn historie door te geven aan de nieuwe generatie. Hierom heeft de Beierse autofabrikant de unieke 1600 GT Convertible gerestaureerd.

Het is goed mogelijk dat deze auto je helemaal niets zegt. Hij is namelijk uniek om een buitengewone reden. BMW was aanvankelijk van plan om een sportieve cabriolet voor de Verenigde Staten te maken, nadat de importeur Max Hofmann had voorgesteld zo een auto op de markt te brengen. De 1600 GT moest gemaakt worden in BMW’s fabriek in Dingolfing, die ze destijds net hadden overgenomen van de autofabrikant Glas.

Dit is een belangrijk gegeven in het verhaal, want BMW heeft de 1600 GT Convertible uiteindelijk gebaseerd op een van de laatste modellen van Glas. In het specifiek praten we over de zogenaamde 1700 GT. Toen BMW het bedrijf eenmaal had overgenomen, kwam de 1600 GT Convertible tot stand. Van het koetswerk dat Pietro Frua voor de Glas had bedacht werd een cabriolet gemaakt. Daarnaast kreeg de auto een BMW-grille en de achteras, de stoelen en de 105 pk sterke 1,6-liter motor van de BMW 1600 TI.

In het ontwikkelingsstadium ging het fout. BMW maakte uiteindelijk twee prototypes, maar bij een van de eerste testritten werd een van de twee wagens al in de prak gereden, om vervolgens direct bij het schroot gedumpt te worden. De enige overgebleven auto werd hierop gedoneerd aan grootaandeelhouder Herbert Quandt en het project werd in de doofpot gestoken. Quandt verkocht de auto na enkele jaren. Daarna wisselde de 1600 GT Convertible verscheidene keren van eigenaar, alvorens hij terechtkwam bij het Allianz Centre for Engineering in München. Via hen kwam de auto bij BMW Classic op de radar terecht. Het restauratieproces werd vervolgens uitgevoerd in de fabriek in Dingolfing, waar de auto ooit voor het eerst het levenslicht zag. 51 jaar nadat de auto uit de fabriek kwam rollen, verkeert het unieke prototype weer in nieuwstaat.