Deze off-roader heeft een range van 6.500 km

Met deze auto kun je eindelijk een milieuvriendelijke expeditie op touw zetten.

Range anxiety is voor de doorsnee Nederland niet echt een issue, laten we wel wezen. Er zijn genoeg Nederlands die zelden meer dan 200 km op een dag rijden. En mocht je accu onverhoopt toch leeg zijn, dan zijn er genoeg snelladers.

Op het moment dat je met een EV onherbergzaam terrein wit doorkruisen wordt het een ander verhaal. In de woestijn zul je eerder een McDonalds Drive Thru tegenkomen dan een Fastned-oplaadpunt. Gelukkig is er nu een off-roader die én milieuvriendelijk is én een enorme range heeft: de Fering (met een F) Pioneer.

We moeten er meteen bij zeggen dat de Fering niet volledig elektrisch is. Maar dat had je waarschijnlijk al geraden. Wel wordt de Pioneer aangedreven door twee elektromotoren, eentje op de vooras en eentje op de achteras. Deze worden gevoed door een 20 kWh-accu. Tot zover niets bijzonders. Het geheim van de Fering Pioneer zit ‘m in de range extender, in de vorm van een 800 cc driecilinder diesel.

Deze combinatie zorgt ervoor dat de Fering Pioneer lange tochten kan maken zonder een oplaadpunt of tankstation te hoeven bezoeken. Als je voldoende brandstof meeneemt in de laadbak zou de Pioneer meer dan 4.000 mile (ca. 6.400 km) ver moeten komen.

Het was je misschien al opgevallen dat de Fering Pioneer hondslelijk is deels gehuld is in stof. Dit lijkt misschien camouflage, maar dat is het niet. Het stof zit namelijk niet over het plaatwerk, maar in plaats van het plaatwerk. Hier is voor gekozen omdat het niet zo snel beschadigt en makkelijk te vervangen is. Bovendien wordt er veel gewicht mee bespaard. De Fering Pioneer weegt dan ook maar 1.500 kg. Ter vergelijking: een Hummer EV weegt zo’n 4.100 kg. Oké, een iets eerlijkere vergelijking: een Wrangler 2.0T Rubicon weegt 1.780 kg.

Je zou denken dat de Pioneer ook een Amerikaanse auto is, maar niets is minder waar. Op de achterklep prijkt namelijk een Britse vlag. Oprichter Ben Scott-Geddes is namelijk een Brit. Ben is geen onbekende in de autoindustrie, want hij werkte eerder voor Ferrari en McLaren. Nu gaat hij zijn geluk dus beproeven met zijn eigen automerk. Hij durft in ieder geval out-of-the-box te denken, maar het is de vraag hoe veel mensen zo’n ding daadwerkelijk gaan kopen.