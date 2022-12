De dag die je wist dat ging komen, is hier. De eerste aangepaste Ferrari Purosangue is een feit.

Nein, nein, nein! Ook Ferrari is op de SUV-trein gesprongen. Juist een merk als Ferrari heeft een autotype als deze totaal niet nodig. Het merk kan amper aan de vraag voldoen met de ‘normale’ modellen, waar er eigenlijk al te veel van zijn. Het meest verbolgen zijn we nog over het feit dat de Ferrari Purosangue de vervanger is voor de elegante 2+2 Gran Turismo’s met V12. Je gaat Fat Bastard ook niet verwisselen voor Felicity Shagwell.

Maar waar we helemaal nog geen rekening mee hebben gehouden, is dat de eigenaren die een Purosangue van Ferrari mogen kopen, er nog van allerlei dingen mee gaan doen.

De gemiddelde SUV-koper met bovengemiddeld budget laat het breed hangen en valt maar al te graag in de klauwen van de tuningsindustrie. Voor vandaag hebben we de eerste ‘aangepaste’ Ferrari Purosangue voor je.

Eerste aangepaste Ferrari Purosangue

De heel scherp observerende AB-lezer zal al gezien hebben we dat we te maken met renders, geen echte’ foto’s. Maar maak je geen zorgen, DMC (de maker van de onderdelen) gaat dit gewoon echt verkopen. Wat hebben ze allemaal gedaan? Uiteraard is er een koolstofvezel bodykit. Deze zorgen voor een subtiele verbreding van links en rechts van 3 centimeter. Een simpele rekensom leert ons dus dat de DMC Purosangue 6 centimeter breder is dan normaal.

Uiteraard ontbreken een splitter, een setje sideskirts en een heuse diffusor niet. Daarnaast zijn er nog wat carbon versiersels die jou onderscheiden van de andere voetballers van de gemiddelde Premier League-club. Je kunt kiezen uit mat of hoogglans zwart carbon.

Meer geluid

Ook handig voor de aandacht is een sportuitlaat die in samenwerking met ZESAD is ontwikkeld. Met een drukje op de knop kun je kenbaar maken dat je klaar bent voor procreatie. Het is allemaal heel biologisch, dat Ferrari SUV-tunen. Tenslotte zijn er 24 inch gesmede velgen die volgens DMC bijzonder licht zijn. Let op: in veel gevallen is een kleinere velg altijd lichter.

Op het moment dat ze bij een sterrenrestaurant een zespersoonstafel van kunnen maken, zijn de velgen te groot. DMC is verder supermodern, ze noemen termen als AR, NFT, Metaverse en Blockchain. Nou, dat is dan heel mooi. Ook kun je in cryptocurrency betalen. Dus de ideale auto voor Chris Woerts?

