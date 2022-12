Autoverzekeringen duurder in 2023, nog duurder ja

De autoverzekeringen worden nog duurder in 2023 dan dat ze al zijn.

Autoverkeringen worden nog duurder binnenkort, zo meldt BNR. De prijzen daarvan zijn al aan het stijgen, maar zullen nóg harder gaan stijgen. Op dit moment zijn er stijgingen van zo’n 25% en volgens BNR gaat het volgend jaar nog veel erger worden.

De reden ervoor laat zich eenvoudig raden. Kort door de bocht berekenen de verzekeraars de enorme inflatie door aan de klant. Sommige verzekeraars hebben dit al gedaan. Dat is dan al in de afgelopen maanden al gebeurd. Zo heeft Allianz de prijzen de afgelopen tijd al verhoogd en het einde is nog (lang) niet in zicht. Ook in 2023 zullen autoverzekeringen duurder zijn. Als de omstandigheden niet veranderen, zullen zij de komende maanden de premies wederom verhogen.

Autoverzekeringen duurder in 2023

Ook als je verzekerd bent bij HEMA ben je het worst. Die hebben te maken met een stijging in schadegevallen én een stijging qua kosten qua herstel. Ook daar gaan de premies omhoog, zij het bij een gedeelte van de klandizie. Dat is ook het geval bij Nationale Nederlanden, een gedeelte van de klanten zal te maken krijgen met een verhoging van de verzekeringspremies.

Waarom zijn de prijzen dan afgelopen jaar niet overal verhoogd? Dit was toch geen compleet nieuwe situatie? Dat komt door prijsafspraken met alle schadeherstellers. Die houden zich nu nog netjes aan de prijzen die zijn afgesproken. Echter, ook zij hebben te maken met flink stijgende kosten om de schade te fixen en zullen dat dus doorberekenen aan de verzekeraar, die het weer aan jou, de hardwerkende Hollander, doorberekend.

Vervangend vervoer

Er zijn meer veranderingen die de verzekeraars zullen toepassen. Zo worden de welkomstcadeautjes en premiekortingen geschrapt. Gewoon de volle mep betalen dus. Dat niet alleen, ook zal men proberen om af te zien van vervangend vervoer, ook al betaal je daarvoor!

Het schijnt dat de kosten voor een vervangende auto extreem hoog zijn. Uiteraard staat er dan wel wat tegenover. Klanten hoeven in sommige gevallen dan niet of nauwelijks eigen risico te betalen, bijvoorbeeld.

Via: BNR

Fotocredits: gecrashte blauwe Lamborghini Gallardo via Autoblog Spots.