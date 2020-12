Eerste aangepaste Heico Polestar Two is eindelijk hier - Autoblog.nl

De Heico Polestar Two onderdelen maken de auto net iets gaver en unieker. Maar er mag wat ons betreft nog wel een schepje bovenop.

De elektrische auto is nu nog heel erg in opkomst. De fabrikanten moeten de productie zo spoedig mogelijk opschalen. We hebben het in dit geval over de reguliere massa-producten, geen Lotus Evija of Pininfarina Battista.

Al die auto’s moeten zo snel mogelijk de weg op. Oh, en omdat de ontwikkelingskosten zo hoog zijn, moet er wel gesneden worden in de productielijn. Ergo: er is vrij weinig mogelijk qua opties en uitvoeringen bij veel elektrische auto’s. De Porsche Taycan is een van de weinige auto’s die je echt behoorlijk ‘vrij’ kunt samenstellen.

Niet uniek genoeg

De Polestar Two zit er een beetje tussenin. Je kan in de Polestar-configurator kiezen uit zes kleuren en drie interieurkleuren, afhankelijk van het exterieur soms zelfs twee. Er zijn drie wieldesigns, waarvan eentje specifiek voor de Performance. En dat is het. Niet heel erg veel keuze dus om jouw auto iets unieker te maken. Dat terwijl de kans erg groot is dat alle marketing-managers van de zuidas binnenkort in zo’n apparaat rijden. Kortom, je wil iets unieks.

Heico Polestar Two

Gelukkig is er hier de door Heico aangepaste Polestar Two. Heico Sportiv is een Duitse tuner die zich al jaren bezighoudt met Volvo‘s. Dat doen de Duitsers op een uitstekende wijze: de tuning is van hoge kwaliteit en redelijk subtiel. Precies wat je ook wil voor de Polestar Two, dus. Want naast Volvo’s, gaat Heico Sportiv zich ook bezighouden met Polestar. We zaten dan ook vol spanning te wachten op de tuninggids van de Duitse veredelaars die al sinds de jaren ’80 Volvo’s onder handen nemen.

Resultaat Heico Polestar Two

Het resultaat is, eh, héél bescheiden. Te bescheiden eigenlijk. Heico geeft aan dat dit de eerste onderdelen zijn en dat er nog veel meer aan komen. We zien diverse soorten wielen. Dat is al heel erg goed nieuws, want als je geen Polestar Two Performance besteld, kun je slechts kiezen uit twee wieldesigns.

Velgen Heico Polestar Two

Het lijken verschillende ontwerpen te zijn, maar in principe zijn alledrie de velgen identiek, alleen de afwerking is anders: zwart, brons of bicolor. Kijk, alledrie even hip anno 2020. Daarnaast zijn er andere verden beshikbaar, voor een betere wegligging en stance. De auto staat nog (veel) te hoog op de poten, dus hopelijk kan Heico daar binnenkort ook iets aan doen.

Ventilatieroosterknopje

De volgende accessoires van de Heico Polestar Two zijn veel minder in het oog springend. Het zijn namelijk knopjes voor de ventilatieroosters met Heico-logo. Heel uniek, maar niet echt wat bij de meeste mensen bovenaan het lijstje staat om de auto te moderniseren. Ook een sportstuurwiel van Heico is mogelijk. Deze iets dikker en kleiner qua diameter dan de standaard hoepel van Volvo en Polestar.

Meer onderdelen zijn onderweg. Deze onderdelen zijn beschikbaar vanaf januari 2021 bij Heico Sportiv.