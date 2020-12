BREEK: Grosjean start niet in Abu Dhabi, krijgt Mercedes test - Autoblog.nl

De kogel is door de kerk, Romain Grosjean zal na zijn horrorcrash van afgelopen weekend ook de laatste Grand Prix van het jaar in Abu Dhabi overslaan.

Romain Grosjean is zo’n coureur die al een tijdje op zijn retour leek in de F1, maar toch op een of andere manier elk jaar weer op de grid stond. Dat de Fransman op zijn dag ontzettend snel kan zijn, is bekend. Dat het talent er vaak om soms koddige redenen niet helemaal uitkomt op de zondagen, dat is ook bekend. Na zijn beste periode naast Kimi Raikkonen bij Lotus, ‘vermaakte’ Grosjean ons de laatste jaren vooral met brommende uitspattingen op de radio. De bekendste daarvan was ongetwijfeld de legendarische beschuldiging aan het adres van Marcus Ericsson, dat de Zweed Grosjean geraakt zou hebben. In realiteit reed Marcus niet eens in de buurt. Uitstekend voer voor creatievelingen op het internet.

Nachtkaars verandert in vuurbal

Maar de F1 carrière van Romain Grosjean leek dit jaar dan toch eindelijk als een nachtkaars uit te gaan, na het zoveelste moeizame jaar in de achterhoede met Haas F1. Toen duidelijk werd dat Mick Schumacher en Nikita Mazepin volgend jaar hun geld talent naar het team uit Amerika brengen, wisten we dat er normaal gesproken geen plek meer was voor de Fransman. De spreekwoordelijke nachtkaars, veranderde vorige week echter in een enorme vuurbal.

Dat mogen we zo zeggen, want gelukkig kwam Grosjean relatief gezien goed uit de vlammenzee. Hij had alleen wel wat brandwonden aan zijn handen en aan een van zijn voeten. De race van vanavond zou sowieso te vroeg komen voor een rentree. De race van volgend weekend, die in principe dus Grosjeans laatste in de F1 zou worden, hield de Fransman echter nog voor mogelijk.

179 races, 10 podiums, 1 snelste ronde

Zojuist heeft Grosjean zelf echter bekend gemaakt dat hij ook volgende week niet in actie zal komen tijdens de race. Op zijn F1 resumé blijven dus 179 races, tien podiums en één snelste ronde staan. RG8 wil simpelweg het risico niet lopen dat hij zijn herstel bemoeilijkt of misschien nog een extra klap oploopt. Wel wil GRO nog graag een keer testen in een nieuwerwetse F1 auto, zodat hij daarmee dan zijn F1 carrière echt goed kan afsluiten.

Mercedes test

Romain gaf zelf aan dat hij hiervoor álle teams zou bellen, totdat iemand hem de mogelijkheid zou geven. Het goede nieuws is dat Toto Wolff bij Autosport inmiddels al heeft toegezegd dat kampioensteam Mercedes de Fransman hierin wel tegemoet wil komen als Romain nul op rekest krijgt van zijn ex-teams. Mooi. En tsja, je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker in de F1. Misschien blijkt Romain wel net zo snel te zijn met die W11 als Hamilton, Bottas en Russell…