Onthulling nieuwe Mercedes SL uitgesteld

Maar niet getreurd, je hoeft niet extreem lang te wachten. De onthulling van de nieuwe Mercedes SL zal spoedig volgen.

De Mercedes-Benz is een van de meest iconische modellen van Das Haus. Wat dat betreft is het wel vreemd dat we het een tijdje zonder de Sport Leicht hebben moeten stellen. De laatste generatie (R231 voor intimi) werd uit het gamma gehaald in 2020.

De AMG GT diende niet echt als opvolger. Beide modellen werden immers lange tijd naast elkaar geleverd. Wel maakte de AMG GT Roadster de SL min of meer overbodig.

Onthulling nieuwe Mercedes SL

Gelukkig staat er een nieuwe SL op de planning. Deze moet de oude SL én de AMG GT gaan vervangen. Dat model zal binnenkort uit productie gaan. Maar is het dan niet tijd om het doek te trekken van de SL? Jazeker! Mercedes had 20 oktober in de planning staan om het model te onthullen aan de grote wereld. Precies, dat is al over drie dagen.

Echter, om onduidelijke redenen gaat dat niet door. Dat meldt Carscoops. De onthulling staat nu op de planning voor 28 oktober, 8 hele dagen later. De kans dat er een compleet nieuwe neus op komt of andere motoren zijn toegevoegd aan het leveringsprogramma, lijkt ons dan ook onwaarschijnlijk.

Praktischer

De komst van een nieuwe Mercedes SL is voor ons autoliefhebbers heel bijzonder. Ten eerste is de auto door AMG ontwikkeld, net als de SLS en GT. Daarnaast is de auto overduidelijk géén crossover. Dat vinden wij verfrissend.

Wel zal de nieuwe SL iets praktischer worden middels een klein achterbankje. Nog een paar dingen waar de purist blij van wordt: er zitten ‘echte’ motoren in én het eens zo revolutionaire Vario-dak wordt vervangen door een stoffen kap. Het interieur kon collega @RubenPriest enkele maanden geleden al aan jullie laten. Overigens is ook de fabriekscode bekend: R232. Kortom, het is bijna zover!