Peugeot e-Boxer uit de doeken gedaan

De volledig elektrische Peugeot e-Boxer is nu officieel voorgesteld.

Stapje voor stapje komen er meer grote elektrische bedrijfswagens op de markt. De eerste poging van Mercedes met een elektrische Sprinter was niet zo geslaagd. Nu is de Peugeot e-Boxer officieel bekend geworden. We kunnen een eerste blik werken op deze bestelwagen. Is dit wel wat?

De e-Boxer is de nieuwste elektrische bestelauto van Peugeot. Eerder hadden we bijvoorbeeld al de e-Expert. Wellicht dat de Fransen hier ook een nieuwe doelgroep mee weten te vinden. Het automerk verkocht vorig jaar 279.000 bedrijfswagens. Een record.

Specificaties

Je kunt de e-Boxer in twee smaakjes krijgen. Met een 37 of met 70 kWh accupakket. De elektromotor levert een vermogen van 122 pk en 260 Nm koppel. De maximale actieradius ligt op 340 kilometer. Met de kleinere 37 kWh batterij ligt de actieradius op maximaal 200 km. Er zijn 4 lengte en 3 hoogtevarianten. Het laadvermogen bedraagt maximaal 1.890 kg. Uiteraard is dit afhankelijk van de uitvoering die je kiest. Wees niet bang over het laadvolume van de elektrische bedrijfswagen. Ondanks de aanwezigheid van batterijen is het laadniveau gelijk gebleven aan de gewone Boxer. Dit is een maximum van 17 m3.

Peugeot e-Boxer prijs?

Ondernemers willen natuurlijk weten wat de Peugeot e-Boxer gaat kosten. Ik zou het je graag vertellen. Helaas heeft Peugeot deze informatie nog niet paraat. De bedrijfswagen komt in het vierde kwartaal naar Nederland. In aanloop naar het einde van het jaar maken de Fransen een prijs bekend.