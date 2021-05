Eerste Bentley EV komt al heel erg snel - Autoblog.nl

De eerste Bentley EV komt al relatief snel op de markt.

Ook Bentley zal moeten vergroenen. Nee, we bedoelen niet dat er meer groene Bentley’s moeten komen, alhoewel dat een welkome aanvulling zou zijn. Met alle maatregelen die wereldwijd genomen worden, zal Bentley ook zijn aanbod iets moeten aanpakken.

Nu kan het Britse merk zijn tijd daarvoor nemen. De extra belastingen die op diverse markten worden opgelegd, worden redelijk eenvoudig opgehoest door puissant rijke clientèle. Daarbij worden veel Bentley’s verkocht in landen waarbij de emissie-eisen nauwelijks een rol van betekenis spelen. Denk aan de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. Maar de eerste Bentley EV staat dus al op de planning. Dat meldt het Britse Car Magazine.

Eerste elektrische Bentley EV

De nieuwe elektrische Bentley zal komen te staan op een Audi-platform. Dat is niet heel vreemd. De Bentley Bentayga is stiekem een Volkswagen Touareg met mooi leer en de Continental GT is onderhuids een Porsche Panamera. Het Audi-platform krijgt de naam ‘Artemis’. Het is meer dan een platform eigenlijk, maar een compleet project voor elektrische luxe-auto’s.

Volgens Adrian Hallmark (de grote baas van Bentley) zal de samenwerking met Audi een stuk inniger gaan worden. Nu gingen er geruchten over een nieuwe super-sedan met elektrische motor, maar Hallmark weet dat te ontkrachten. Het gaat absoluut een SUV worden. De reden is simpel: ze zijn verreweg het meest populair. En ondanks dat Bentley de ontwikkelingskosten met Audi (en ook Porsche) kan delen, zullen de kosten enorm zijn.

Project Artemis

Volgens Hallmark verandert er op zich niet veel voor de Bentley-klantenkring. Het zullen stille auto’s blijven met enorme acceleratie en veel luxe. Precies wat nu ook het geval is. Wel zegt Hallmark dat ze enorm hard werken om het gewicht naar beneden te krijgen en de actieradius te kunnen vergroten. Met name op dit punt is bijvoorbeeld een merk als Tesla ijzersterk. Vandaar dat Project Artemis is opgestart, om een inhaalslag te kunnen maken. Ook kan Hallmark verklappen wanneer de nieuwe Bentley EV komt: namelijk in 2025.

Maar voor dat het zover is, komen er eerst nog Bentley’s met een plug-in hybride aandrijflijn. In de eerste instantie is er natuurlijk de Bentayga PHEV, die onlangs is gefacelift. Ook een Flying Spur PHEV is een zekerheidje. Logisch, want die auto pakt gewoon de aandrijflijn van de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Daarnaast lijkt de Continental GT met een dergelijke motorisering een goede mogelijkheid.