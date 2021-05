Benzineprijs flirt met het landelijke record uit 2012 - Autoblog.nl

Het is spannend of het record voor de benzineprijs uit 2012 verbroken gaat worden. Als dit zo doorgaat is dat zeker het geval.

Lange tijd was het niet zo duur om te tanken voor brandstof als nu. Tenzij je altijd voor 20 euro tank natuurlijk. Alleen kom je dan wat minder ver elke keer. Medio februari schreven we al eens over de omstandigheden met betrekking tot de brandstofprijzen. Toen lag de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van Euro95 op € 1,811. Dat is nu wel anders.

In de afgelopen maanden is de prijs verder gaan stijgen. Het voorlopige ‘hoogtepunt’ is aangebroken. De GLA ligt nu op € 1,891 voor Euro95. Voor Euro98 moet je op sommige plekken bijna twee euro de liter aftikken. Dit laatste was in februari ook al het geval, maar juist de prijs van Euro98 is niet ontzettend hard gestegen. Tankstations durven het toch niet aan om boven psychologische grens van 2 euro gaan zitten. Maar als eenmaal die grens is doorbroken zullen anderen gaan volgen.

Benzineprijs record

Het record voor de hoogste GLA voor benzine ligt op € 1,895. Dat record werd in 2012 bereikt. Met de huidige prijzen kan het zomaar zijn dat dit record toch nog dit jaar verbroken gaat worden.

De GLA voor diesel is € 1,519 en LPG kost € 0,940. Voor inwoners van de oostelijke provincies is het extra zuur. Normaal gesproken kunnen ze over de grens terecht voor goedkopere brandstof in Duitsland. Met de huidige corona regels moet je echter een negatief testbewijs op zak hebben, ook als je gaat denken.