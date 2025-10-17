Eerste Chinees vertrekt alweer!

Wie zoekt er nog ruimte voor auto’s in 020?

Met veel bombarie verhuisde het Chinese Geely eind 2022 het hoofdkantoor van het voormalig Britse Lotus Cars uit Norfolk (United Kingdom) naar ons hoofdgehucht. Vanuit hier ging Lotus zijn nieuwe elektrische auto’s in heel Europa aan de man brengen.

Tot nu dus, want krap drie jaar later neemt het ooit roemruchte Lotus alweer de kuierlatten en vertrekt weer uit Amsterdam, zo meldt RTLZ. Hierdoor gaan er ook nog eens 41 arbeidsplaatsen verloren.

Vertrek Lotus

Lotus gaat zijn werkwijze veranderen en het idee is om van Lotus Cars een soort groothandel model te maken. Dan heb je helemaal geen Amsterdams hoofdkantoor meer nodig om je auto’s te slijten in Europa.

Een paar jaar geleden kondigde Lotus ook al aan dat ze het helemaal anders gingen doen. Er moesten naast sportwagens ook gezinsauto’s gebouwd gaan worden. In 2028 zou dan alles ook nog eens volledig elektrisch aangedreven moeten zijn. Oh en er 150 duizend stuks van verkopen. Jaarlijks.

Verkoop valt tegen

Vooralsnog valt de verkoop van die in China door eigenaar Geely gefabriceerde volledig elektrische Lotussen nog een beetje tegen. Dus moet het anders. Er komen toch ook modellen met een verbrandingsmotor en er moet geld bespaard worden.

De manier van het aan de man brengen moet dus anders en daarmee is het kantoor in Amsterdam overbodig geworden. Er komt dus zo maar 2.800 vierkante meter beschikbaar in 020 voor wie nog een plekje zoekt voor zijn collectie auto’s. Laadpalen zijn er ook!

Headerfoto via: PropertyNL.com