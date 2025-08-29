Dit ooit zo mooie sportwagenmerk moet nu honderden banen schrappen

Oei, honderden medewerkers moeten hun biezen pakken. Wat heeft dit te betekenen?

Lotus, ooit de belichaming van lichtgewicht sportwagens en pure rijbeleving, lijkt momenteel in zwaar weer terecht te zijn gekomen.

Lotus schrapt banen

Het Britse merk kondigt namelijk aan dat er 550 banen verdwijnen op het hoofdkantoor in Hethel, Norfolk. Daarmee raakt ruim een derde van het huidige personeelsbestand zijn baan kwijt. Er zijn, of beter gezegd waren, zo’n 1.300 mensen werkzaam op deze locatie. Daarover bericht onder meer de BBC.

Het nieuws komt niet helemaal uit de lucht vallen. Eerder circuleerden al geruchten dat Lotus zijn fabriek in Engeland zou sluiten en mogelijk naar de VS zou verkassen. Dat scenario is nu officieel van tafel: Hethel blijft de thuisbasis van de sportwagens, motorsportactiviteiten en engineering. Toch moeten honderden werknemers vrezen voor hun toekomst.

Van Chapman tot Geely

Lotus werd begin jaren vijftig opgericht door ingenieur Colin Chapman. Bekend van zijn filosofie “simplify, then add lightness”. Het leverde iconen als de Elan, Esprit en de Elise op. Sinds de overname door het Chinese Geely (bekend van Volvo en Polestar) moest Lotus zich transformeren tot een modern, elektrisch merk met een wereldwijde ambitie.

Die transformatie kost enorm veel geld, tijd en nu blijkbaar ook mensen. De fabrikant zegt dat de reorganisatie noodzakelijk is op een gezonde voet door te blijven gaan. Je moet je realiseren dat het echt niet makkelijk is voor Lotus.

Ze hebben nog maar één model met een verbrandingsmotor, de Emira. De volledig elektrische Eletre en Emeya focussen ze zich op de markt van de luxe EV. Een heel moeilijke markt waar het lastig is om volume te draaien.

De elektrische Eletre mikt op groeimarkten als China en de VS. En hoewel je ze hier sporadisch tegenkomt, is juist een markt als Amerika ontzettend moeilijk te overtuigen van een luxe elektrische auto. In Californië is klanten vinden niet onmogelijk, maar in de rest van de States wens ik Lotus heel veel succes.

Volgens het merk wordt actief gekeken naar samenwerking met derde partijen”om de business breder en stabieler te maken. Of dat betekent dat er meer modellen elders gebouwd gaan worden, blijft voorlopig gissen. Daarnaast doet Lotus meer dan enkel auto’s bouwen. In China werkt het merk aan een eigen snellaadnetwerk met razendsnelle laders.

Lokale politici in Engeland spreken over een klap voor de regio. Wel benadrukken ze dat het erger had gekund: een volledige sluiting van de fabriek is immers voorkomen. In tegenstelling tot een merk als Rover, is Lotus in elk geval nog springlevend dankzij de Chinezen.

Toch verandert dat weinig aan de harde realiteit voor de honderden mensen die hun baan verliezen. Voor een regio waar Lotus al sinds de jaren zestig geworteld is komt het nieuws ongetwijfeld zwaar binnen.