Politieke partijen bekennen kleur: wie stemt voor en tegen het EU-benzineverbod van 2035?

Een minimale meerderheid wil doorgaan met de verbrandingsmotor.
Moeten we nu wel of niet voor het verbod op nieuwe benzineauto’s in Europa zijn? Volgens de autofabrikanten en zelfs de EU is het goed om de regels te versoepelen. De BOVAG wil juist niet afwijken van de plannen en komt – eerlijk is eerlijk – daarvoor met goede argumenten. Maar wat vinden de politici in Den Haag die druk bezig zijn met hun verkiezingscampagne?
Dankzij een motie van de BBB weten we hoe de partijen denken over het Europese verbod op de verbrandingsmotor. De motie werd ingediend als voorbereiding op de Europese top van volgende week. Daarbij zal demissionair premier Schoof aanwezig zijn. Via de motie konden de partijen stemmen over de houding van Nederland tegenover het naderende Europese verbod.
De motie
In de motie benoemt Van der Plas dat het verbod zorgt voor onbetaalbare auto’s voor veel gezinnen en ondernemers. Daarnaast sluit het niet aan bij de praktijk en komt de Europese auto-industrie erdoor onder druk te staan. En, zo is er letterlijk met potlood bijgeschreven, komen de innovaties en kennis van de auto-industrie onder druk te staan.
Daarom moet de regering zich in Brussel ”verzetten tegen dit verbod en pleiten voor een realistische mix van elektrisch, hybride en zuinige
verbrandingsmotoren”. Hier mochten de politieke partijen op stemmen. Moet Nederland zich zo opstellen tijdens de Europese Top of niet?
Politieke partijen stemmen voor en tegen het verbod
76 van de 150 leden stemt voor de motie. Precies één meer dan de helft dus. De partijen die voor stemden, zijn de PVV, VVD, BBB, FVD, SGP en JA21. Tegen stemden Groenlinks-PvdA, NSC, D66, CDA, SP, ChristenUnie, DENK, PvdD en Volt.
Doordat de meerderheid voor heeft gestemd, is de motie aangenomen. Dit feit viert de BBB op X. De politieke partij heeft het over ” een historische draai” voor de Tweede Kamer dat ervoor zorgt dat de premier ”een duidelijke opdracht” meekrijgt. Die opdracht luidt: ”verzet u tegen het onrealistische EU-verbod op de verbrandingsmotor in 2035”.
Foto: rijtest Benzine MINI John Cooper Works – nog relevant?
Reacties
waterisnat zegt
Wel heel vals van de VVD om nu ineens even niet mee te stemmen met de communisten? Marketing voor de buhne dat na de verkiezingen gelijk weer zal worden vergeten (zie BOVAG dame).
Richmond zegt
Welke communisten?
marcus zegt
BBB doet het niet goed in de peilingen en slaat om zich heen om zoveel mogelijk aandacht om te zetten in stemmen…
Electrische auto’s worden steeds goedkoper in de aanschaf en zijn in het gebruik veel goedkoper. Geen olie, oliefilter, distributieriem, etc etc. Ik merk het verschil in prijd tussen electrische kilometers en benzine kilometers in mijn PHEV en stekker waar mogelijk.
Tweedehands electrische auto’s schrijven ook nog eens meer af, dus voor tweedehands land Nederland is dat dubbel voordeel.
cloverleaf zegt
Ik ben het met je hele betoog eens. Echter vind ik een Europees verbod op benzine auto’s in 2035 te ver gaan. Nederland is een dicht bevolkt land met een goede infrastructuur en weinig natuurlijke barrières om in 2035 volledig klaar te zijn voor de transitie. En nog zie ik het niet gebeuren! Laat staan in landen als Italië, Frankrijk, Griekenland, Portugal. We gaan de juiste kant op, alleen 2035 is niet haalbaar en wordt een doodsteek voor de Europese auto industrie. Ik ga voor het eerst in m’n leven op het CDA stemmen en vind het jammer dat ze hier tegen stemmen.
Johanneke zegt
Eens. In landen als NL, Duitsland, Scandinavië, lekker boeiend, gewoon doorgaan met 2035. Maar hoe verder je naar het zuiden en oosten gaat des te minder realistisch dat dit plan is.
marcus zegt
Tot de laatste zin ben ik het helemaal met je eens ;)
klaasjevaak zegt
Als er geen verbod komt blijven auto (en het onderhoud ervan) onnodig duur. Tevens is er dan ook geen prikkel om te innoveren..
waterisnat zegt
Hoe werkt dat in je hoofd? Iets wat goedkoper/efficienter en onnodig duur is (volgens je schrijven) zal niet vanzelf door de consument worden verkozen boven een inferieur product? En er moet dus een verbod komen? In welke wereld werkt dit zo? Een we hebben een bureaucraat nodig om innovatie prikkels te geven? In welke wereld buiten Senter/Novum is dat een realiteit?
imaginenl zegt
Het gaat dus niet om een benzine verbod maar een verbod op verkoop van nieuwe auto’s op benzine vanaf 2035. Mijn voorspelling zal zijn dat tegen die tijd bijna niemand meer een benzine auto gaat kopen omdat electrisch voordeliger is. De weekend auto op benzine kan ook na 2035 nog gewoon rijden. Ik begrijp de hijsa op dit punt dus niet helemaal.