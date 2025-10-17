Politieke partijen bekennen kleur: wie stemt voor en tegen het EU-benzineverbod van 2035?

Een minimale meerderheid wil doorgaan met de verbrandingsmotor.

Moeten we nu wel of niet voor het verbod op nieuwe benzineauto’s in Europa zijn? Volgens de autofabrikanten en zelfs de EU is het goed om de regels te versoepelen. De BOVAG wil juist niet afwijken van de plannen en komt – eerlijk is eerlijk – daarvoor met goede argumenten. Maar wat vinden de politici in Den Haag die druk bezig zijn met hun verkiezingscampagne?

Dankzij een motie van de BBB weten we hoe de partijen denken over het Europese verbod op de verbrandingsmotor. De motie werd ingediend als voorbereiding op de Europese top van volgende week. Daarbij zal demissionair premier Schoof aanwezig zijn. Via de motie konden de partijen stemmen over de houding van Nederland tegenover het naderende Europese verbod.

De motie

In de motie benoemt Van der Plas dat het verbod zorgt voor onbetaalbare auto’s voor veel gezinnen en ondernemers. Daarnaast sluit het niet aan bij de praktijk en komt de Europese auto-industrie erdoor onder druk te staan. En, zo is er letterlijk met potlood bijgeschreven, komen de innovaties en kennis van de auto-industrie onder druk te staan.

Daarom moet de regering zich in Brussel ”verzetten tegen dit verbod en pleiten voor een realistische mix van elektrisch, hybride en zuinige

verbrandingsmotoren”. Hier mochten de politieke partijen op stemmen. Moet Nederland zich zo opstellen tijdens de Europese Top of niet?

Politieke partijen stemmen voor en tegen het verbod

76 van de 150 leden stemt voor de motie. Precies één meer dan de helft dus. De partijen die voor stemden, zijn de PVV, VVD, BBB, FVD, SGP en JA21. Tegen stemden Groenlinks-PvdA, NSC, D66, CDA, SP, ChristenUnie, DENK, PvdD en Volt.

Doordat de meerderheid voor heeft gestemd, is de motie aangenomen. Dit feit viert de BBB op X. De politieke partij heeft het over ” een historische draai” voor de Tweede Kamer dat ervoor zorgt dat de premier ”een duidelijke opdracht” meekrijgt. Die opdracht luidt: ”verzet u tegen het onrealistische EU-verbod op de verbrandingsmotor in 2035”.

Doe met deze en alle andere informatie wat je wilt richting 29 oktober.

Foto: rijtest Benzine MINI John Cooper Works – nog relevant?