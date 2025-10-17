Koop deze naar handbak omgebouwde V6 automaat voor een prikkie

Deze 3.0 liter V6 is omgebouwd van een automaat naar een handbak en staat op Marktplaats voor een prikkie! Wie biedt?

Nou dit is er eentje voor de avonturier! Op Marktplaats staat deze Peugeot 406 Break te koop. Onder de motorkap een 3.0 liter V6. Oorspronkelijk een automaat, maar de vorige eigenaar heeft in zijn wijsheid besloten om de auto om te bouwen van een automaat naar een handbak. Wie een suggestie heeft waarom je dat zou doen, we zien het graag in de comments…

Maar goed, het onderstel en de remmerij van deze occasion is meegenomen met de ombouw naar handbak. Net als de kilometerteller. Om de één of andere reden is die ook vervangen. De teller geeft bijna 4,5 ton kilometer aan, maar volgens de huidige eigenaar en verkoper is de juiste stand toch echt rond de 3 ton. Vullen we het kenteken in bij de RDW, dan is die in ieder geval van oordeel dat de kilometerstand onlogisch is. Wie durft?

Aardig verbouwde Peugeot 406

De meest vreemde ombouw hebben we dan besproken. Dan is er ook nog het één en ander aan gemodereerd op andere gebieden. De auto is voorzien van Brembo remklauwen, gegroefde M-TEC remschijven, BBS licht metalen velgen en een Simons einddemper.

Dan gaat er ook nog wel eens wat stuk aan een Peugeot van eind jaren negentig (1999). Afgelopen jaar heeft de verkoper en huidige eigenaar de distributieriem vervangen, de voorveren, de veerpootlagers en een hele zooi olieafdichtingen zijn afgedicht.

Voor het gemak is er ook een aftermarket Android Auto / Apple CarPlay schermpje ingebouwd. Wel zo makkelijk.

Voor een prikkie!

Al dat moois hoeft niet duur te zijn. De origineel Nederlandse, bij de RDW nog altijd als automaat geregistreerde, Peugeot 406 Break met 3.0 liter V6 met achteraf ingebouwde handbak, heeft een vraagprijs van… 2.500 euro. Geen geld voor een auto met lederen zetels en de vreemdste ombouw ooit. In een Peugeot. Gezinswagen. Koop dan?

Met dank aan Rachid voor de tip! Zie je ook een toffe of bijzonder occasion langskomen? Aarzel dan niet om het met ons te delen!