Koop deze naar handbak omgebouwde V6 automaat voor een prikkie

Deze 3.0 liter V6 is omgebouwd van een automaat naar een handbak en staat op Marktplaats voor een prikkie! Wie biedt?
Nou dit is er eentje voor de avonturier! Op Marktplaats staat deze Peugeot 406 Break te koop. Onder de motorkap een 3.0 liter V6. Oorspronkelijk een automaat, maar de vorige eigenaar heeft in zijn wijsheid besloten om de auto om te bouwen van een automaat naar een handbak. Wie een suggestie heeft waarom je dat zou doen, we zien het graag in de comments…
Maar goed, het onderstel en de remmerij van deze occasion is meegenomen met de ombouw naar handbak. Net als de kilometerteller. Om de één of andere reden is die ook vervangen. De teller geeft bijna 4,5 ton kilometer aan, maar volgens de huidige eigenaar en verkoper is de juiste stand toch echt rond de 3 ton. Vullen we het kenteken in bij de RDW, dan is die in ieder geval van oordeel dat de kilometerstand onlogisch is. Wie durft?
Aardig verbouwde Peugeot 406
De meest vreemde ombouw hebben we dan besproken. Dan is er ook nog het één en ander aan gemodereerd op andere gebieden. De auto is voorzien van Brembo remklauwen, gegroefde M-TEC remschijven, BBS licht metalen velgen en een Simons einddemper.
Dan gaat er ook nog wel eens wat stuk aan een Peugeot van eind jaren negentig (1999). Afgelopen jaar heeft de verkoper en huidige eigenaar de distributieriem vervangen, de voorveren, de veerpootlagers en een hele zooi olieafdichtingen zijn afgedicht.
Voor het gemak is er ook een aftermarket Android Auto / Apple CarPlay schermpje ingebouwd. Wel zo makkelijk.
Voor een prikkie!
Al dat moois hoeft niet duur te zijn. De origineel Nederlandse, bij de RDW nog altijd als automaat geregistreerde, Peugeot 406 Break met 3.0 liter V6 met achteraf ingebouwde handbak, heeft een vraagprijs van… 2.500 euro. Geen geld voor een auto met lederen zetels en de vreemdste ombouw ooit. In een Peugeot. Gezinswagen. Koop dan?
Met dank aan Rachid voor de tip! Zie je ook een toffe of bijzonder occasion langskomen? Aarzel dan niet om het met ons te delen!
Reacties
eelco106gti zegt
Mijn vader had vroeger dit blok (PRV 3.0 V6 24v benzine 190pk) in een Citroen XM. De automaatbak ging 2x stuk en had telkens revisie nodig. Dat was erg duur. Er vanuitgaande dat in deze auto dezelfde 4traps ZF automaat zat en dat de kilometerstand blijkbaar ergens rond de 3-4 ton zit is er in het kader van preventie wellicht meteen een sterke handbak in gezet?
vaakbenjetebang zegt
@eelco106gti: Is het blok in de 406 niet een ES9? Ben geen absolute kenner maar volgens mij heeft er in de 406 geen PRV gezeten.
Robert zegt
Ik ben geen fan van Peugeot, maar de 406 heb ik in alle verschijningsvormen altijd een fraaie auto gevonden.
Je zou waarschijnlijk nog goedkoper uit zijn als je op zoek gaat naar een setje periode correcte velgen, en de BBS set weer apart op Marktplaats zet. Ze passen m.i. voor geen meter bij dit model.
Wat die bak conversie betreft, als ik moest kiezen tussen een viertrapsautomaat en een handgeschakelde vijf- of zesbak, was die keuze voor mij ook niet moeilijk.
Michel zegt
Kiezen bij aanschaf ja, maar ombouwen ná aanschaf?
Johanneke zegt
Tot pakweg de jaren 0 maakte Peugeot heel mooie auto’s als je het mij vraagt. In de jaren 0 is het helemaal de verkeerde kant op gegaan qua design.
mjpamsterdam zegt
Kansloos dit. Maar er heeft in ieder geval iemand lol gehad met bouwen hiervan. En eigenlijk is dat het enige wat telt.
406_v6 zegt
Onderdelen voor een 406 zijn inmiddels vrijwel niet meer te verkrijgen.
kniesoor zegt
Vind een automaat specifiek bij dit type oto beter passen dan een handbak. Maar als de automaten inderdaad zo kwetsbaar zijn als hierboven wordt gesuggereerd, is bij teloorgang van de oorspronkelijke automaat de ombouw naar een handbak op zich misschien wel logisch(er).
Afgaand op de foto’s bij de advertentie ziet de wagen er voor z’n kilometerstand nog netjes uit. Als-ie ook goed rijdt en geen ongewenste bijgeluiden produceert lijkt (om en nabij de) 2500 Euro me een acceptabele prijs.