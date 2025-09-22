Liefhebbersmerk gooit het roer om: EV krijgt een uitlaat!

Mogelijk met meer dan 1.300 pk!

Er zijn de afgelopen jaren veel controversiële beslissingen genomen in de autowereld. Denk aan de BMW-grilles of de Ferrari-SUV. Ook liefhebbersmerk Lotus kon op veel kritiek rekenen. Het merk werd Chinees en ging tegen alle principes van oprichter Chapman in met de Eletre.

De elektrische SUV had de cash cow van Lotus moeten worden. Dat is niet gelukt waardoor Lotus in zwaar weer verkeert en wat anders moet verzinnen. De oplossing lijkt gevonden: een plug-in hybride Lotus Eletre. In China hebben spotters een gecamoufleerde prototype vastgelegd waarbij een uitlaatje achter de achterbumper zit.

Lotus-baas Feng Qifeng bevestigt de transformatie naar een hybride Lotus aan Finance Sina. Tegen 2028 moeten de hybrides af zijn. Daar maken wij uit op dat alle Lotus-modellen dan een plug-in hybride versie hebben. Dikke kans dat deze Eletre de eerste zal zijn van de reeks PHEV’s.

Foto: Qiantui Pindao

Wat weten we over de Lotus Eletre PHEV?

Omdat Lotus onderdeel is van de Geely Group, ligt het voor de hand dat de Eletre PHEV gebruikmaakt van bestaande techniek binnen het concern. Een broertje van Zeekr, de 9X, heeft bijvoorbeeld de gloednieuwe 2,0-liter turbomotor van Horse. Samen met de elektrohulp zorgt de hybride aandrijflijn in de basis-9X voor een machtig vermogen van 885 pk. De topversie heeft zelfs 1.381 pk!

De 50- of 70-kWh batterij opladen gaat ook vliegensvlug dankzij 900-volt techniek. Dankzij die grote batterij is de 9X de PHEV met de grootste elektrische actieradius met 300 kilometer. Afhankelijk van de uitvoering kun je er met een volle batterij en tank 1.100 kilometer aan een stuk mee rijden.

Het staat natuurlijk niet vast dat Lotus ook deze techniek gaat gebruiken, maar delen ervan kunnen zeker in de plug-in hybride Eletre komen liggen. Zodra we meer weten, delen we het uiteraard met je! In de tussentijd gaan we sparen voor een moderne Elise van Analogue Automotive.

Via CarNewsChina

Foto: Qiantui Pindao