Max Verstappen snelste in eerste vrije training van 2021 - Autoblog.nl

De eerste vrije training van 2021 zit erop. Hoe zit het met de eerste indrukken van dit seizoen?

Keiharde conclusies trekken op basis van een eerste vrije training. Nee, dat is er niet bij. Pas met de kwalificatie gaan we zien wat de verhoudingen dit jaar zijn. Voor de rijders was het natuurlijk weer even wennen om voor het eerst sinds een lange tijd weer onder elkaar te rijden.

In een snikheet Bahrein (36 graden) verliep de eerste training zonder hele grote verrassingen. Nieuwkomers Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, Nikita Mazepin en de terug kerende Fernando Alonso waren drukker met het wennen aan de auto dan met het neerzetten van snelle rondetijden. Geen enkele nieuwe naam is te zien in de top 10. Ferrari deed het niet verschrikkelijk slecht. Althans, ze wisten binnen de top 10 te eindigen. Laten we het zo zeggen.

Lando Norris wist een knappe derde tijd neer te zetten. Op één staat Max Verstappen met een tijd van 1:31.394. Nogmaals, het zegt weinig zo’n eerste vrije training. Toch is het leuk om te vermelden dat de Nederlander bovenaan staan. Een grappig detail is dat Verstappen met 12 ronden de minste rondes van iedereen heeft gereden. De rest ondernam toch wel minimaal 14 tot 22 ronden.

Lewis Hamilton bleef steken op een vierde plaats, met een afstand van +0.527 op Verstappen. Bottas was goed voor een P2 in deze eerste vrije training. Perez bleef steken op een zesde plaats. Verder viel op dat Haas het langzaamste was van iedereen.

De volledige uitslag van de eerste vrije training van 2021 op Bahrein zie je hieronder. De tweede vrije training is vanmiddag van 16:00 tot 17:00. De race start zondag om 17:00. Meer info over aankomende weekend lees je natuurlijk in ons GP Bahrein 2021: tijden en wat je moet weten.