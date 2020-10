GP van Imola: tijden en wat je moet weten - Autoblog.nl

Alle ins outs van dit bijzondere F1 raceweekend. Daarnaast hebben we ook de voorspellingen voor de GP van Imola!

Een van de meest legendarische circuits is natuurlijk Imola. Het is dan ook geweldig om te zien dat we terugkeren naar deze baan. De reden (Covid-19) is dan iets minder, maar voor de liefhebber is het goed om te zien dat er dit jaar meer ‘old-school’-circuits worden bezocht.

We beginnen meteen even met de agenda:

Zaterdag 31 oktober

10:00 – 11:30 | Vrije Training

14:00 – 15:00 | Kwalificatie

13:10 uur – Race

Waarom duurt de GP van Imola slechts 2 dagen?

Het zal jullie wel zijn opgevallen, er zijn maar twee dagen! Hoe komt dat? Waarom is dat? Dit weekend wordt er een pilot gehouden. De seizoenen worden telkens voller. Volgend jaar moeten er 22 races gereden gaan worden. Dat is natuurlijk waanzin. De F1-coureurs vliegen met hun privé-vliegtuig direct terug naar Monaco. Alle medewerkers moeten alles afbouwen, opruimen en kunnen dan (langzaam) gaan reizen.

22 races is voor hun (logischerwijs) veel te veel om iets van een huwelijk in stand te houden. Om te zorgen dat deze mensen nog af en toe thuis kunnen zijn, wordt er gekeken om de weekenden iets in te korten. In dit geval zal dat betekenen dat er 2,5 uur trainen wegvalt. Normaal gesproken is het twee keer 1,5 uur op een vrijdag en 1 uur op de zaterdag. Dat wordt nu 1,5 uur totaal met vlak daarna de kwalificatie. Meer informatie lees je in dit heel prikkelende artikel.

Grand Prix van Imola

Laten we ons eerst even verontschuldigen. Het is officieel de Grand Prix van Emilio Romagna. Aangezien de Grand Prix van Emilio Romagna plaatsvindt op Imola, benoemen we die locatie. Imola is namelijk heilige grond voor de autosportliefhebber. Eerst de naam: Emilia-Romagna is de naam van de provincie waarin Imola is gevestigd. Imola is overigens niet eens de naam van het circuit, maar het plaatsje er vlak bij. De naam van de baan is namelijk ‘Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari’.

Op het circuit van Imola zijn de nodige races gereden. In 1980 was het de organisator van de GP van Italië. Normaliter wordt deze race gereden op Monza, maar dat circuit werd toen verbouwd. Verwarrend? We gaan nog even door, want de races op Imola werden namelijk na 1980 de ‘Grand Prix’ van San Marino genoemd. Zo kon er in een land meerdere GP’s worden georganiseerd. Een beetje zoals met de GP van Duitsland (Hockenheim) en de GP van Europa (Nürburgring).

De GP van San Marino in 1994 was een rampenweekend. Het was de race waarbij de legende Ayrton Senna om het leven kwam. Dat niet alleen, dat weekend verongelukte Roland Ratzenberger eveneens. Rubens Barrichello beleefde een enorme crash. Michael Schumacher zou uiteindelijk de race winnen. De Duitser won de San Marino Grand Prix maar liefst zeven keer, een van de weinige records die Hamilton niet af kan pakken. De laatste race op Imola was in 2006. De GP van België keerde terug en Imola moest helaas wijken.

Welke kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Imola 2020?

Uiteraard heeft hij kansen om op het podium terecht te komen. Maar misschien wel meer dan dat. Het blijft droog en de temperatuur is relatief laag, maar met de zon vol op de baan zal de baantemperatuur aangenaam zijn. Pirelli heeft dit weekend de iets zachtere compunds meegenomen: vorige race waren dit nog de knetterharde banden.

Nog een voordeel: Imola is een echte rijdersbaan, daar waar een coureur het verschil kan maken. Niet zoveel als de Mercedes W11 verschil maakt, maar dat terzijde. Het is een circuit waar fouten vrij hard worden afgestraft, dus naast de baan is ook in het grind. Niet in een uitloopstrook. Dus ja, in vergelijking met vorige races is de kans op succes iets groter, maar als die Mercedessen gewoon op schema rijden, dan is er vrij weinig aan te doen.

Wat is de weersvoorspelling tijdens de GP van Imola 2020?

Afgelopen weekend leek het dan eindelijk te gaan regenen. Op een paar spettertjes na, stelde het niet veel voor. Jammer. Voor komend weekend hoeven we ons geen illusies te gaan maken: het blijft gortdroog. De kans op regen is minimaal. Ook is er nul wind, iets waar de auto’s afgelopen weekend in Portugal nog wel last van hadden. Qua temperatuur is het zo’n 17 tot 18 graden. Een lekkere herfstdag.

Waar kan ik de GP van Imola volgen?

Je kan de GP van Imola op diverse manieren bekijken. Zoals altijd zijn er vier manieren waarop dat kan. We nemen de mogelijkheden met je door, inclusief de voor- en nadelen van de desbetreffende service.

RTL Deutschland

Wil je gewoon de televisie aanzetten en kunnen kijken, dan is RTL de beste keuze. RTL Deutschland zendt alle races namelijk gratis uit. Dan moet je daarvoor wel RTL in je pakket hebben zitten, anders wordt het een beetje lastig. Mocht je denken: “oh, maar dan regel ik toch een uitbreidingsjpakketje?”, houdt er rekening mee dat RTL ermee stopt na 2020. Daarna is het niet mogelijk om gratis te kijken via RTL.

Ziggo

In Nederland is Ziggo de verstrekker van Formule 1-beelden. Mocht je Ziggo in je pakket hebben zitten, dan is het een no-brainer. Want dan zit ‘ie gewoon op het open kanaal (14). Je kan overigens ook een Ziggo-pakket aanschaffen of misschien wat handiger: de races los kopen. Deze functioneren iets prettiger op een device (smartphone of tablet) dan op een TV, maar het is mogelijk. De voor- en nabeschouwingen zijn een tikkeltje ‘gekleurd’ in de berichtgeving. De vrije trainingen met Rick Winkelman zijn een aanrader.

F1TV

In principe is F1tv een topuitvinding. Zó wil je Formule 1 kijken. Je kan elke camera kiezen, de data bekijken en de taal wijzigen. Dan kom je erachter dat niet alleen de Nederlandse verslaggeving hun Nationale held adoreert, maar dat de Britten ook hysterisch zijn voor ‘hun’ Hamilton (en in mindere mate Norris, Russell en Albon). Voordeel: je hebt een jaar lang toegang tot alle relevante content. Nadeel: tijdens de race is de verbinding niet altijd even stabiel.

Streamen

Dan als laatste kun je de race ook op illegale wijze streamen. Die optie moest ondergetekende lichten, omdat de verbinding weer een keer knaak was op de F1TV applicatie. We hebben even een overzichtje voor je gemaakt zodat je wat streams kunt uitzoeken. De kwaliteit is van redelijk tot matig en je bent zelf verantwoordelijk voor de virussen die je mogelijk oploopt. Maar hey: je kijkt zo wel ‘gratis’.

Autoblog voorspelling GP van Imola:

Voordat het raceweekend begint, gaan de grote F1-liefhebbers van de autoblog redactie met hunzelf in conclaaf. Dagenlang knarsetanden en broeden ze op de uitslag. Vervolgens doen de heren zeer boude uitspraken. @Wouter staat op dit moment voor in de tussenstand. Dus de kans is groot dat Jaap een risico neemt. Anderzijds: dankzij die risico’s die Jaap niemand, scoort hij niet. Hamilton wint toch voor Bottas met Verstappen op gepaste afstand.

Wouter:

Hamilton Bottas Pérez

Il Campione! Mercedes-AMG pakt de constructeurstitel met een overtuigende dubbelzege. En Perez doet het verrassend goed en wordt nummer 3. Max crasht omdat hij (nog) opstandiger is dan normaal, zijn start verkloot en zijn voorvleugel eraf rijdt op de achterband van Leclerc. Wouter, verkoopt nieuwe achterbanden aan Leclerc

Michael:

Hamilton Bottas Verstappen

#italiansdoitbetter schreeuwen de trotse Italianen altijd op de Socials, dat bewijst maar weer eens dat Italianen slecht Engels spreken. Maar ik dwaal af. De Italiaanse Grand Prix, of in ieder geval die van Emilia Romagna. Imola, net te ver om met de caravan achter de leasebak in 1 dag te rijden.



Wel een mooie omgeving overigens. Ik probeer het een beetje aan te kleden want ik neig toch naar dezelfde voorspelling als Jaap en Wouter. Maar ik ben gewoon GEEN fan van Perez. Ik geef hem dus, die 3e plek heb ik het dan over, toch aan Max. Michael, is hoofdredacteur en haalt de stomme grapjes achter zijn naam weg.

Jaap:

Hamilton Bottas Pérez