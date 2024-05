De 911 Turbo krijgt achterwielaandrijving en een handbak als je dat wil. Dat zijn nog eens de betere geruchten!

De Porsche 911 kun je in allerlei soorten en smaakjes krijgen. Er zijn een paar technische variabelen en die kun je combineren: Carrera 2 of 4, Cabrio of Coupé (of Targa), handbak of PDK en ga zo maar door. Dan zijn er ook nog eens allerlei smaakjes (standaard, S en GTS) plus de GT3 en Turbo-modellen.

Daarbij zijn de GT3-modellen voor de purist (atmosferische motor, achterwielaandrijving en eventueel een handbak) en de Turbo-modellen luxe Autobahn-raketten. Volgens de laatste geruchten gaat Porsche straks ook meer keuzemogelijkheden aanbieden bij de Turbo-versies.

911 Turbo achterwielaandrijving en handbak

De facelift van de huidige 992-generatie staat op stapel en er zijn wel een paar belangrijke wijzigingen. Zo zal er voor het eerst een hybride-911 verschijnen. Wees niet getreurd, deze is al extreem snel.

Omdat het moment van lancering dichter en dichterbij komt, druppelen er ook geruchten binnen als een overvolle Tena-Lady. De smakelijkste daarvan (gerucht, niet die luiers) is een 911 Turbo met achterwielaandrijving en een handbak.

Jazeker! Volgens geruchten op Rennlist is er de keuze voor handbak en achterwielaandrijving op de 992.2 Turbo. Dat zou een heel bijzondere optie zijn. De laatste Porsche 911 Turbo met achterwielaandrijving was de 964-generatie. Je weet wel, de Bad Boys-Porsche. Sinds 993 heeft de 911 Turbo altijd vierwielaandrijving.

De 996 had in eerste instantie ook altijd een handbak, een automaat was later een optie. Bij de 997 Turbo was de premier dat een automaat sneller was dan een handbak. Bij de faceliftversie van de 997 kwam de PDK-transmissie en sinds de 991-generatie is dat de enig mogelijke transmissie.

Sport Classic

Helemaal onmogelijk is het overigens niet. In principe is de Porsche 911 Sport Classic van de 992-generatie een Turbo met achterwielaandrijving en handbak. Wel is de motor flink geknepen om de handbak te ontzien. Die auto’s zijn – mede dankzij deze unieke configuratie – zeer gewilde collectables.

Daarmee herhaalt Porsche zich met de 911R, door een limited edition na de facelift gewoon als productiemodel aan te bieden, dit om de speculanten te naaien. Het idee van een turbo met handbak en achterwielaandrijving is ook niet helemaal nieuw, want Ruf biedt die optie al jaren bij de RtR, Turbo Florio, RT35s, RCT en dergelijke. We voelen een lijstje opborrelen…

