Deze Porsche Turbo Targa kende je nog niet

Een mysterieuze Porsche Turbo Targa, dat klinkt goed.

Porsche en Targa gaan al jaren samen. Uiteraard zijn we bekend met het fenomeen Targa dankzij de 911. Heel kort door de bocht: Porsche wilde een open variant van de 911. Het probleem was dat de wetgeving in de VS dermate streng was, dat een cabrio bouwen geen zin had. Daarom bedachten ze de Targa, met rolbeugel. De ‘echte’ Targa’s hadden de beugel en een plastic achterruitje, die je eraf kon halen. Op deze manier had je 80% van de cabriobeleving en kon Porsche wereldwijd dezelfde auto verkopen.

Op basis van de 911 kwamen er diverse Targa’s. Tot de 964 waren dat modellen met rolbeugel, bij de 993, 996 en 997 waren het in feite cabrio’s met hardtops en een groot glasdak. Vanaf de 991-generatie is er weer een echte rolbeugel. Maar zoals jullie ook kunnen bemerken: het zijn allemaal 911’s.

Porsche 924 Turbo Targa

Dat is niet altijd het zo geweest. In feite is de Porsche 914 ook een Targa en diens voorganger (en opvolger) de 912 óók. Sterker nog, die 912 Targa was best populair. Als je kan genieten van de zon op je kruin, zijn prestaties minder belangrijk. Vanwege de populariteit van de 914 en 912 Targa was Porsche ook bezig met een 924 Targa. Porsche startte de ontwikkeling daarvan in 1977, het jaar dat Fleetwood Mac Rumours uitbracht. Tegelijkertijd was Porsche ook bezig met de 924 Turbo, een extra snelle variant.

Die twee werden gecombineerd met deze Porsche 924 Turbo Targa. Deze had een 2.5 liter viercilinder onder de kap met 170 pk. Porsche kon er wel meer uithalen, maar dan kwam de lichtere 924 Turbo te dicht bij de instap 911 (de SC met 180 pk) en 928 (die toen nog slechts 240 pk had). Naast een 924 Turbo Targa stond er ook een 924 Targa zónder Turbo op het programma.

Te duur en te slap

Waarom kwam het er dan niet van? Nou, dat gaan we je vertellen (omdat Porsche het ons verteld heeft). Er waren namelijk twee issues. Ten eerste was de carrosseriestijfheid niet goed genoeg. Er zat te veel flex in het chassis. Daarnaast werden de kosten simpelweg te hoog.

De Porsche 924 Turbo Targa zou qua prijs richting de 911 gaan en zoals jullie weten, als een Porsche zoveel kost als een 911, maar geen 911 is, dan koopt men het niet. Tenzij het een 959, Carrera GT of 918 Spyder is, uiteraard.

Overigens kwam er uiteindelijk wel een Porsche 944 Targa. Dat was niet echt een Targa, het was meer een 944 met een groot schuifdak dat je er ook uit kon halen:

Fotocredits: Indisch Rode 944 Targa door @spotternoord via Autoblog Spots!

Bekijk hieronder een gecamoufleerde @wouter in een Porsche Targa:

Meer lezen? Check hier alles dat je moet weten over Porsche-targa’s!