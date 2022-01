Eerste hybride 911 sneller dan verwacht

Zowel qua snelheid als tijdstip dat de eerste hybride 911 komt, is sneller dan verwacht. Uiteraard gaan we dat voor je toelichten!

Porsche is voor zijn doen behoorlijk duurzaam onderweg. Omdat ze snelle en krachtige auto’s produceren, is de CO2-uitstoot van die modellen een stukje hoger. Maar ze doen wat ze kunnen. Denk aan downsizing en natuurlijk elektrificatie. De Cayenne en Panamera zijn er als plug-in hybride. Veel modellen hebben 48V-ondersteuning, dat men op de marketing-afdelingen ‘mild hybrid’ noemt.

Daarnaast is er een volledig elektrische Porsche Taycan-familie en staat er een elektrische Macan én 718 op stapel. U ziet, we hebben zo alle modellen behandeld behalve dé Porsche der Porsches: de 911. Dit model zal zo lang mogelijk voorzien blijven van die herkenbare zescilinder boxer.

Eerste hybride 911

Maar ook de 911 zal eraan moeten geloven. Nog voor de 911 overgaat op volledig elektrisch, zal deze een hybride-aandrijflijn krijgen. Het lijkt al een tijdje een ver-van-ons-bed-show, maar daar brengt Pietro Innocenti verandering in. Innocenti is namelijk de CEO van Porsche Italië en hij is in die functie dus redelijk op de hoogte van wat er gaat komen. Aan de Italiaanse tak van Motor1 verklapt hij dat het een Performance-model wordt én dat de auto al heel erg snel zal komen.

Aanvankelijk gingen er geruchten dat de layout van de 911 Hybrid-raceauto werd overgenomen. Dus een zescilinder op de achteras en elektromotor op de vooras die de aandrijving verzorgd. Inderdaad, hetzelfde principe als bij een Volvo, maar dan ondersom. Dat gaat niet gebeuren. De 911 zal namelijk een hybride worden, maar geen plug-in hybride, opmerkelijk genoeg.





Ja, dat is Nico Hülkenberg!

Teleurstelling

Dat klinkt een beetje als een teleurstelling. De hybride 911 zal namelijk gebaseerd zijn op de Turbo. Qua vermogen moet je denken aan 700 pk. Dat is op zich niet verkeerd, maar de 911 Turbo S heeft al 650 pk. Het klinkt dus vooral als een 911 Turbo S met een klein beetje meer, dan bijvoorbeeld een Carrera 4S hybrid waar je echt 150 kilometer elektrisch mee kunt rijden.

Sterker nog, we weten niet eens zeker of je er überhaupt geheel elektrisch mee kunt rijden of dat het alleen een ondersteunende elektromotor is. Volgens Innocenti zal de eerste hybride 911 techniek krijgen, die Porsche ook gebruikte in de 919 Hybrid tijdens Le Mans.

Via: Motor1.com.