G-Klasse niet meer te bestellen [UPDATE!]

Bij Mercedes-Benz kun je de G-Klasse niet meer bestellen. Jammer.

De Mercedes-Benz G-Klasse is bijna de Benjamin Button van de autoindustrie. Normaal gesproken verkoopt een auto aan het begin van de productierun het beste. Naarmate de jaren vervolgens vorderen, loopt de interesse in een model terug. Middels diverse pakketten en prijsstellingen probeert een fabrikant zo het model aantrekkelijk te houden voor het publiek.

Maar met de G-Klasse lijkt het andersom te zijn. Die auto wordt namelijk telkens duurder en duurder en is commercieel gezien nog altijd een topsucces. Opmerkelijk genoeg is de auto sinds kort niet meer te bestellen. Dat meldt MBPassion. Volgens deze uiterst goed ingelichte website (aanrader voor alle Mercedes-liefhebbers!) is de G-Klasse sinds 17 januari niet meer te bestellen. Alle G-Klasses die tot 16 januari zijn besteld, zullen nog geleverd kunnen worden.

G-Klasse niet te bestellen in Nederland?

Als we kijken naar de Nederlandse markt, dan zien we dat de G-Klasse ook niet meer leverbaar is. Althans, volgens de configurator van Mercedes-Benz zelf. De G-Klasse kun je namelijk niet meer samenstellen, terwijl GLS bijvoorbeeld nog wel te configureren is. We hebben de vraag uitstaan bij Mercedes-Benz Nederland en hopen zo spoedig mogelijk meer te kunnen vertellen.

Nu kan het soms zijn dat een model eventjes niet te bestellen is. De laatste paar jaar zien we dat best vaak. Zeker als een model aangepast moet worden aan nieuwe emissie-eisen. Soms gaat daar even een paar maanden over heen en wacht de importeur met leveren. In Nederland scheelt het in veel gevallen behoorlijk wat BPM-taks.





Meer aan de hand

Volgens het Amerikaanse GTSpirit is er meer aan de hand. Daar hebben ze al langer te maken met een aantal modellen van Mercedes-Benz die ineens niet meer leverbaar zijn. Toevalligerwijs zijn die bijna allemaal uitgerust met een V8. Volgens hen kan het wel tot 2025 voordat de G-Klasse weer leverbaar wordt. Alle exemplaren c.q. productieslots tot 2025 zijn nu stijf uitverkocht. Nu kan het zijn dat dat specifieke geval voor de Amerikaanse markt geldt, waar andere homologatie-eisen zijn dan in Nederland.

In 2025 staat er een facelift op de planning. Hoogstwaarschijnlijk zal niemand het verschil kunnen zien (zoals dat al sinds 1979 het geval is). Dan komt er een vernieuwde G-Klasse, een snelle G63 AMG, een extra hoge 4×4 en een geheel elektrische EQG. Ook zou een nieuwe G-Klasse cabriolet zijn comeback maken.

UPDATE:

We hebben Mercedes-Benz Nederland gesproken. Daar bevestigt men dat de Mercedes-Benz G-Klasse op dit moment niet te bestellen is. Dat heeft echter niets te maken met een facelift of technische wijzigingen. Er zijn diverse wijzigingen qua opties en pakketten. Die wijzigingen worden nu doorgevoerd. Vanaf het voorjaar, hopelijk het vroege voorjaar, is de G-Klasse gewoon weer te bestellen in Nederland. Omdat de G-Klasse bijzonder succesvol is voor een nichemodel, is deze heel eventjes uit leveringsprogramma gehaald. Anders worden ‘oude’ configuraties besteld, terwijl er nieuwe configuraties zijn wanneer de auto geleverd gaat worden.

Via: MBPassion.