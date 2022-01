Officieel: testdagen Formule 1 2022 bekend gemaakt

Eindelijk, nu de testdagen Formule 2022 bekend zijn gemaakt, kunnen we weer eens iets mee krijgen van Hamilton! Hopelijk.

Ja, natuurlijk beginnen we met het feit dat Lewis Hamilton nog niets van zich heeft laten horen. Dat het geen verrassing is, wil niet zeggen dat het hoogst opmerkelijk is. De persoon die voorheen enorm aanwezig was op social media is nu al bijna anderhalve van de planeet verdwenen. Gaat het wel goed met Hamilton? Of is de psychologische oorlogsvoering voor 2022 al begonnen?

Maar we hebben nu eindelijk de datum dat Lewis Hamilton wel van zich moet laten horen. Want ondanks dat de data al rond gingen in de wandelgangen, zijn ze nu officieel. We hebben het natuurlijk over de testdagen van de Formule 1 in 2022. In aanloop naar de eerste race van het seizoen, willen de teams natuurlijk wel hun auto even uittesten. Het testen zoals dat vroeger gebeurde is nauwelijks toegestaan, dus deze shakedown-dagen zijn bijzonder belangrijk.

Testdagen Formule 1 2022

Dat is nog eens extra het geval; omdat we rijden met ingrijpend veranderde auto’s. Voor de teams is het dus zaak om deze data zo optimaal mogelijk te gebruiken.

Barcelona

23 – 25 februari

We beginnen met testen in de stad waar Frenkie en Luuk de Jong werkzaam zijn. Ja, Luuk de Jong is tegenwoordig een spits van Barcelona. Op 23, 24 en 25 februari kunnen de teams voor het eerst gezamenlijk een shakedown houden. Deze sessie zal achter de schermen verlopen. Aan het einde van de dag krijg je namelijk een lijstje met de uitslagen en een samenvatting van wat er gebeurd is. Je kan de rest van de dag naar Camp Nou om je te vergapen aan het feit dat voormalig De Graafschap-speler Luuk de Jong spits is bij FC Barcelona. Wellicht even leuk om een shirtje te halen met L. De Jong erop.

Bahrein

10 – 12 maart

Gelukkig zijn er nog meer testdagen. Want er wordt later op het circuit van Sakhir in Bahrein gereden. Dat zal gebeuren op maandag 10 maart, dinsdag 11 maart en woensdag 12 maart. Die dagen zullen voor het publiek leuker zijn. In eerste instantie omdat er publiek is toegestaan. Ook worden deze dagen wél uitgezonden. Dit zal gebeuren met live-verslaggeving en timing.

Uiteraard houden we je op de hoogte van alles rondom de F1 hier op Autoblog!

Via: Formula 1.