Eerste Lamborghini Centenario Roadster zet voet aan wal

Lamborghini is al een tijdje bezig met het leveren van de coupés en nu zijn de Roadsters aan de beurt.

Van de Centenario worden 40 stuks gebouwd. 20 met een vast dak en 20 met een afneembaar dak. De eerste Roadster is inmiddels aangekomen in de Verenigde Staten. Lamborghini Beverly Hills was de bestemming. Het is de tweede Centenario voor de Amerikaanse dealer. Eerder namen ze al een gele Centenario coupé in ontvangst.

Deze Roadster is qua kleurensamenstelling minder spannend dan de eerder geleverde dichte variant. Naakt carbon in combinatie met gele details voor deze Lambo. Precies zoals Lamborghini de Centenario coupé presenteerde in 2016.

Nog even de cijfers, omdat ze zo lekker zijn. 770 pk uit een 6.5 V12 op een gewicht van 1570 kg. 0-100 in drie seconden, 0-200 in 8,6 seconden en 0-300 in 23,5 seconden. Met de Centenario vierde het merk dat Ferruccio Lamborghini in 2016 honderd jaar zou zijn geworden. De oude baas overleed in 1993 op 76-jarige leeftijd.