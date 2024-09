Eerste Purosangue op Marktplaats: bloedmooi en peperduur

Een uitstekende specificatie, de eerste Ferrari Purosangue op Marktplaats.

Ja dames en heren. Het moment is aangebroken. De leveringen van de Ferrari Purosangue zijn inmiddels op een dusdanig niveau dat de eerste occasions op het net verschijnen. Je kunt natuurlijk nauwelijks van een occasion spreken. Dit zijn zo goed als nieuwe auto’s met een maagdelijke kilometerstand.

Ze worden voor een dikke premium aangeboden. Die arrogantie kan gewoon, want voor die meerprijs staat tegenover dat je morgen een Ferrari Purosangue kunt rijden. Als je nu bij de dealer een nieuwe gaat bestellen moet je gerust een paar jaartjes wachten.

Ferrari Purosangue op Marktplaats

Zo is de Ferrari Purosangue ook gearriveerd op Marktplaats. En wat een heerlijke specificatie! De eerste eigenaar heeft zijn best gedaan in de configurator. Niet zwart of grijs, maar groen in combinatie met een bruin lederen interieur. Dit maakt natuurlijk wel hebberig.

Voor de liefhebbers, de exterieurkleur draagt de naam Verde Zeltweg. Deze Ferrari Purosangue op Marktplaats heeft 2.250 kilometer gelopen en staat te koop in IJsselstein.

Nog even de specificaties ter herinnering. De Purosangue is uitgerust met een natuurlijk ademende 6.3 liter grote V12, goed voor 725 pk. Daarmee sprint de gezinswagen in slechts 3,3 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid bedraagt 310 km/u.

Noem jij maar eens een andere nieuwe gezinswagen met een atmosferische twaalfcilinder die je nu kunt kopen. Go on, ik wacht. Precies. Mede door zijn unieke propositie is de Purosangue zo populair. Deze auto concurreert onder meer met de Lamborghini Urus, Bentley Bentayga en de Aston Martin DBX.

We hadden het al over een premium. Het prijskaartje van dit specifieke exemplaar bedraagt 849.950 euro schoon aan de haak. Wauw, niet alleen de twaalfcilinder maakt deze gezinsauto zo uniek. De prijs ook..

Deze Ferrari Purosangue staat voorlopig eenzaam aangeboden op Marktplaats. Op het moment van schrijven is er van dit model geen andere te koop op de bekende handelssite.