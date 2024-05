Ik ken weinig mensen die geen Ferrari willen. Alleen jammer dat ze voor de meeste mensen niet bereikbaar zijn. Maar misschien hebben we iets voor je…

Vraag een willekeurig persoon naar zijn favoriete automerk en de kans is levensgroot dat deze “Ferrari” zal zeggen. Er is namelijk geen automerk op deze planeet dat meer tot de verbeelding spreekt dan het merk uit Maranello. En da’s ook wel begrijpelijk.

Ja, want Ferrari heeft iets magisch en dat hebben ze goed voor elk jaar daar. Als je een Ferrari ziet, weet je een aantal dingen zeker. Hij is duur, hij kan hard en ik kan hem waarschijnlijk niet betalen. Dat geld voor een extreem zeldzame 250 GTO, alsmede voor de meest eenvoudige Ferrari.

En die laatste hebben wij voor je gevonden. Voor een prijs die eigenlijk verrassend laag ligt. Voor een Ferrari dan!

Een Ferrari kan ook voor jou bereikbaar zijn

We hebben het over een Ferrari die gerekend kan worden tot de lelijke eendjes uit de vijver. En dan hebben we het niet over de Mondial, maar over de 308 GT 4. Herstel, over de Ferrari Dino 308 GT 4.

In tegenstelling tot de meer begeerde modellen is deze door Bertone ontworpen en niet door Pininfarina. Dat geeft hem een nogal apart uiterlijk, waar de meeste mensen niets in zien.

Daarbij is het dus een Dino. Voor de puristen is dat toch een beetje de net-niet-Ferrari. Of je moet het over een Dino 246 GTB of GTS of iets in die richting hebben. Maar de Dino 308 GT 4 werd door velen nooit voor vol aangezien. En dat is jammer, want hij vinkt wel een hoop boxjes af!

Zo is het volgens de RDW wel degelijk een Ferrari. Da’s alvast 1. Maar verder is hij Ferrari-rood, heeft hij het kenmerkende open schakelpatroon en ligt er een V8 in die dankzij de krukas het typische Ferrari 8-cilinder geluid maakt. En hij is bereikbaar voor velend.

De verkoper vraagt namelijk maar 49.890 euro voor de auto. Da’s veel geld inderdaad. maar we hebben het wél over een Ferrari. Die waarschijnlijk niet veel minder waard gaat worden, maar juist meer.

Kortom, als je op zoek bent naar een klassieker en je wil er geen nier en een testikel voor hoeven te verkopen, kijk dan even op Marktplaats voor de hele advertentie. En als je hem dan hebt gekocht, meld je dan meteen aan voor Mijn Auto, zodat @wouter of @martijngizmo hem aan de tand kan gaan voelen.

Wij zouden het wel weten!