Renault Rafale, een compleet nieuw vlaggenschip

Renault heeft de Rafale SUV coupé aangekondigd. Een nieuw vlaggenschip van het merk.

In plaats van bestaande namen eeuwig herkauwen, komt Renault ook af en toe met iets nieuws. Gewaagd, want een nieuwe naam is altijd even wennen. Een bestaande (legendarische) naam herkauwen is wat dat betreft een minder gewaagde keuze. De Renault Rafale gaat een SUV coupé worden en staat bovenaan de Renault apenrots.

Het is geen volledig elektrische auto. Weet je dat ook gelijk. De Rafale wordt een SUV coupé op het CMF-CD-platform van het Franse automerk. Het is de derde SUV binnen de line-up van het merk. Je hebt immers al de Austral en de Espace gaat tegenwoordig ook door onder de noemer SUV.

Vliegtuig

Renault plaatst de Rafale in het D-segment. De naam slaat op de geschiedenis van het merk in de luchtvaart. Want in de 20ste eeuw waren de Fransen druk met vliegtuigen. Je had de C460, dit was een eenzits racevliegtuig. In 1933 werd Renault overgenomen door een andere fabrikant en daarmee was Caudron-Renault een feit.

De naam C460 verdween daardoor ook en de naam Rafale kwam daarvoor in de plaats.

Meer details over de auto zijn nog niet bekendgemaakt. Je hoeft echter niet veel geduld te hebben. Over een maand is de onthulling van de Renault Rafale SUV coupé. Geheel toepasselijk met zijn naam trekt Renault het doek van de auto tijdens de 54ste editie van de Paris Air Show op 18 juni in Le Bourget.