Vernieuwde Renault Arkana, vooral veel van hetzelfde

Geen grote stappen voor de vernieuwde Renault Arkana.

Je ziet ze regelmatig rijden op de Nederlandse wegen. En in vergelijking met de nieuwe ga je de verschillen nauwelijks zien. Ik heb het over de Renault Arkana. In oktober 2020 werd de Europese versie van dit model gepresenteerd. We zijn bijna drie jaar verder en de Fransen vinden het wel tijd voor een update.

Vernieuwde Renault Arkana: design

Een update die voorzichtig is aangepakt. Geen nieuw ontwerp voor de crossover. In plaats daarvan is gekozen voor een milde opfrisbeurt. Een toch wel opmerkelijke stap als je kijkt naar de rest van het gamma. Terwijl de Megane E-Tech, Austral en de Clio het nieuwste Renault design hebben gekregen, blijft de Arkana nog even bij het oude. Wellicht goed nieuws voor de conservatieve koper.

Nieuw zijn de ietwat gewijzigde koplampen, achterlichten en details rondom de afwerking.

E-Tech full hybrid populairste

Dat je ze in Nederland regelmatig ziet rijden is geen toeval. De C-segment crossover is een succes voor het Franse merk. Tot nu toe heeft Renault 163.000 exemplaren van het model verkocht. Een groot deel van de Europese kopers (53%) zijn gecharmeerd van de R.S. Line en E-Tech Engineered uitvoeringen. De populairste aandrijflijn betreft de 145 pk sterke E-Tech full hybrid. In de eerste zes maanden van 2023 werd deze motor in 63% van de verkopen gekozen.

Uitvoeringen

Met de vernieuwde Renault Arkana verdwijnen de oude uitvoeringen Intens, Zen en R.S. Line. Daar komen Evolution, Techno en Esprit Alpine voor in de plaats. Meer informatie over prijzen en uitvoeringen volgen in een later stadium. Renault heeft niet bekendgemaakt wanneer precies.