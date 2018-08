10 dure hot hatches op Nederlands kenteken

Ze zijn aan de prijs tegenwoordig.

In het huidige aanbod van nieuwe hot hatches mag je de portemonnee trekken. Auto’s worden krachtiger, sneller, maar ook duurder. Zeker wanneer de CO2 uitstoot niet mals is ben je als koper de sigaar. Desalniettemin staan er diverse exemplaren op Nederlands kenteken, hoewel het in sommige gevallen een demo betreft. Voor de nieuwprijs van deze auto’s kun je heel veel ander leuk spul kopen. Een aantal voorbeelden check je hieronder! Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken.

Volkswagen Polo R WRC – 40.990 euro

Een bijzondere Polo, maar ook een bijzonder prijskaartje. Bijna een halve euroton voor een Polo is niet mals.



Toyota Yaris GRMN – 46.420 euro

Gazoooo Racing Masters of Nürburgring! Masterlijk duur ook, zo’n Yaris. Wel een bommetje met hoofdletter B.



Hyundai i30N – 47.695 euro

Vandaag is rood.. een bijna 50.000 euro kostende Hyundai.



Renault Mégane R.S. – 49.899 euro

Heel leuk en heel duur. Even wachten tot koning afschrijving zijn werk heeft gedaan de komende jaren.



Audi S1 – 55.538 euro

De Audi oogt niet bijzonderder dan de Ford Ka die ernaast staat. Toch werd voor deze hatchback meer dan 55.000 euro betaald.



Honda Civic Type R – 56.650 euro

Een bom duiten, wel een apparaat van formaat. Iedereen kan fatsoenlijk instappen en je kunt er nog gruwelijk hard mee over het circuit ook.



Ford Focus RS – 57.755 euro

Zeker zo in het grijs oogt deze generatie RS een stuk minder extreem in vergelijking met zijn voorganger. De extremiteit is er nog wel qua prijs. Bijna 60 mille.



Volkswagen Golf R – 73.546 euro

De bekende gele Golf R. Volgestampt met opties gaat het Golfje over de 70.000 euro in prijs heen.



Mercedes-AMG A45 Yellow Night Edition – 87.856 euro

Je kunt beter zelf wat gele lijntjes trekken over de auto, want zo’n officiële Yellow Night-versie van Mercedes-AMG is niet voordelig te noemen.



Audi RS 3 Sportback – 96.383 euro

De koning van dit lijstje. Bijna 100.000 euro voor een A3, jazeker. Bloedjesnel, maar door een geplaagde vijfcilinder onder de kap ongelofelijk duur in Nederland.